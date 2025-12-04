Alessandro Capone wird CEO der TIC Holding Schweiz AG

Der Schweizer Alessandro Capone wird durch den Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung zum CEO der TIC Holding Schweiz AG ernannt. Die führende unabhängige Schweizer Gruppe für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste in der Schweiz wurde 2024 als Akquisitionsholding gegründet und wird durch die Winterberg Advisory GmbH verwaltet. Der Ankerinvestor Yana Partners ist zudem auch im Verwaltungsrat vertreten. TIC Holding Schweiz AG hat bis jetzt drei mittelständische Labore übernommen.

BAAR, Schweiz, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Alessandro Capone gründete die Metron Measurement SA in Quartino im Tessin, ein Kalibrierlabor, zusammen mit seinem Vater Angelo im Jahr 2005. Nach einer ersten Akkreditierung der SCS im Bereich Länge gelang es Metron in den letzten mehr als 10 Jahren Kunden und Partner in der gesamten Schweiz zu gewinnen und kontinuierlich neue Akkreditierungen zu erhalten. Heute (letzte Reakkreditierung im Jahr 2024) verfügt Metron über ein umfassendes Angebot in den Bereichen Länge, Form, Drehmoment, Kraft und elektrische Grössen und zählt damit zu den führenden Schweizer Betrieben in diesem Bereich. Ende 2024 brachte die Familie Capone Metron Measurement SA an die neu gegründete TIC Holding Schweiz AG ein, an der sie seither Anteile hält.

Nur knapp 9 Monate später erhielt der Tessiner von den Investoren das Angebot, die gesamte TIC Holding Schweiz zu führen, um sowohl das Management Team als auch die Integration der Gruppe federführend zu begleiten. Er wird diese Position zusätzlich zu seiner Geschäftsleitung der Metron Measurement SA übernehmen und eng mit den Verwaltungsräten der Investoren zusammenarbeiten.

„Alessandro ist für uns der ideale Kandidat. Er hat 20 Jahre Erfahrung beim Aufbau von Prüflaboren und in der Zusammenarbeit mit den Akkreditierungsstellen, Kunden und Mitarbeitern. Metron ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und wird als Tessiner Unternehmen schweizweit als ein führendes Unternehmen seiner Branche betrachtet, das sich rasant und dynamisch entwickelt und wo der Kunde stets im Mittelpunkt steht. Wir sind sehr froh, dass er nun die TIC Holding bei ihrer ambitionierten Akquisitions- und Integrationsstrategie leiten wird und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", erklärt Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der TIC Holding Schweiz AG und Partner bei Winterberg.