    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alessandro Capone wird CEO der TIC Holding Schweiz AG

    Der Schweizer Alessandro Capone wird durch den Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung zum CEO der TIC Holding Schweiz AG ernannt. Die führende unabhängige Schweizer Gruppe für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste in der Schweiz wurde 2024 als Akquisitionsholding gegründet und wird durch die Winterberg Advisory GmbH verwaltet. Der Ankerinvestor Yana Partners ist zudem auch im Verwaltungsrat vertreten. TIC Holding Schweiz AG hat bis jetzt drei mittelständische Labore übernommen. 

    BAAR, Schweiz, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Alessandro Capone gründete die Metron Measurement SA in Quartino im Tessin, ein Kalibrierlabor, zusammen mit seinem Vater Angelo im Jahr 2005. Nach einer ersten Akkreditierung der SCS im Bereich Länge gelang es Metron in den letzten mehr als 10 Jahren Kunden und Partner in der gesamten Schweiz zu gewinnen und kontinuierlich neue Akkreditierungen zu erhalten. Heute (letzte Reakkreditierung im Jahr 2024) verfügt Metron über ein umfassendes Angebot in den Bereichen Länge, Form, Drehmoment, Kraft und elektrische Grössen und zählt damit zu den führenden Schweizer Betrieben in diesem Bereich. Ende 2024 brachte die Familie Capone Metron Measurement SA an die neu gegründete TIC Holding Schweiz AG ein, an der sie seither Anteile hält.

    CEO Announcement - Alessandro Capone

    Nur knapp 9 Monate später erhielt der Tessiner von den Investoren das Angebot, die gesamte TIC Holding Schweiz zu führen, um sowohl das Management Team als auch die Integration der Gruppe federführend zu begleiten. Er wird diese Position zusätzlich zu seiner Geschäftsleitung der Metron Measurement SA übernehmen und eng mit den Verwaltungsräten der Investoren zusammenarbeiten.

    Alessandro ist für uns der ideale Kandidat. Er hat 20 Jahre Erfahrung beim Aufbau von Prüflaboren und in der Zusammenarbeit mit den Akkreditierungsstellen, Kunden und Mitarbeitern. Metron ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und wird als Tessiner Unternehmen schweizweit als ein führendes Unternehmen seiner Branche betrachtet, das sich rasant und dynamisch entwickelt und wo der Kunde stets im Mittelpunkt steht. Wir sind sehr froh, dass er nun die TIC Holding bei ihrer ambitionierten Akquisitions- und Integrationsstrategie leiten wird und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", erklärt Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der TIC Holding Schweiz AG und Partner bei Winterberg.

    Seite 1 von 3 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Alessandro Capone wird CEO der TIC Holding Schweiz AG Der Schweizer Alessandro Capone wird durch den Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung zum CEO der TIC Holding Schweiz AG ernannt. Die führende unabhängige Schweizer Gruppe für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste in der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     