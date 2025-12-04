JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy sah beim US-Softwarekonzern eine sehr seltene Umsatzenttäuschung. Überstrahlt werde sie allerdings von der Auftragslage und dem Lauf der KI-Plattform Agentforce, schrieb er am Donnerstag./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 210,6EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Mark R Murphy
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark R Murphy
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
