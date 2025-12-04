JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 365 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy sah beim US-Softwarekonzern eine sehr seltene Umsatzenttäuschung. Überstrahlt werde sie allerdings von der Auftragslage und dem Lauf der KI-Plattform Agentforce, schrieb er am Donnerstag./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 210,6EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00 $ , was eine Steigerung von +47,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer