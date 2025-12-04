Porsche Holding SE Aktie legt zu - 04.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Porsche Holding SE Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,73 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche Holding SE Aktie. Nach einem Plus von +0,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,71€, mit einem Plus von +2,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Porsche Holding SE Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +4,84 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche Holding SE +3,60 % gewonnen.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,39 % 1 Monat +8,55 % 3 Monate +4,84 % 1 Jahr +10,13 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,88 Mrd. € wert.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.