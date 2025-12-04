Mercedes-Benz Group Aktie heute im Plus (59,52€) - 04.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Mercedes-Benz Group Aktie. Mit einer Performance von +3,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mercedes-Benz Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 59,52€, mit einem Plus von +3,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Mercedes-Benz ist ein führender Hersteller von Premiumfahrzeugen, bekannt für Luxus und Innovation, mit starker globaler Präsenz und Konkurrenz durch BMW, Audi und Tesla.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Mercedes-Benz Group einen Gewinn von +9,02 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um +0,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,39 % gewonnen.

Mercedes-Benz Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,64 % 1 Monat +2,85 % 3 Monate +9,02 % 1 Jahr +11,66 %

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,81 Mrd. € wert.

Radfahrer sollen künftig besser vor schweren Unfällen durch plötzlich geöffnete Autotüren geschützt werden. Die Bundesregierung plant, Türwarnsysteme in Fahrzeugen verpflichtend vorzuschreiben, um sogenannte "Dooring"-Unfälle zu verhindern, wie die …

(In der Meldung vom Mittwochabend wurde im Leadsatz das überflüssige Wort «Vorgaben» gestrichen. (Nicht: «Begleitet von Chefs mehrerer Autokonzerne hat US-Präsident Donald Trump Vorgaben Lockerungen von Vorgaben angekündigt, (...)», sondern: …

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.