    Heute am 04.12.2025: Volkswagen (VW) Vz Aktie im Spotlight

    Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher um +2,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Mit einer Performance von +2,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie. Nach einem Plus von +1,78 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 105,20. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +3,53 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +6,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,51 %. Im Jahr 2025 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Plus von +15,44 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,40 %
    1 Monat +12,51 %
    3 Monate +3,53 %
    1 Jahr +28,56 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der VW-Aktie, wobei aktuelle Strategien wie Kostensenkungen, historische Kursverläufe im Zusammenhang mit Förderprogrammen sowie die Wirkung von Prämien auf den Automarkt im Fokus stehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,55 Mrd. € wert.

    VW unter Druck: Beschäftigte sorgen sich um Jobs trotz Sparkurs!


    Volkswagen (VW) setzt seinen Sparkurs fort, doch die Sorgen unter den Beschäftigten wachsen. Bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg äußerte Konzernchef Oliver Blume erneut den Appell, die Effizienz zu steigern, was auf deutliche Vorbehalte der …

    Autohersteller sollen zu Türwarnsystemen verpflichtet werden


    Radfahrer sollen künftig besser vor schweren Unfällen durch plötzlich geöffnete Autotüren geschützt werden. Die Bundesregierung plant, Türwarnsysteme in Fahrzeugen verpflichtend vorzuschreiben, um sogenannte "Dooring"-Unfälle zu verhindern, wie die …

    WDH/Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern


    (In der Meldung vom Mittwochabend wurde im Leadsatz das überflüssige Wort «Vorgaben» gestrichen. (Nicht: «Begleitet von Chefs mehrerer Autokonzerne hat US-Präsident Donald Trump Vorgaben Lockerungen von Vorgaben angekündigt, (...)», sondern: …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    +3,21 %
    +6,40 %
    +12,51 %
    +3,53 %
    +28,56 %
    -26,99 %
    -29,50 %
    -18,49 %
    +2.233,85 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
