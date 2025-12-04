Heute am 04.12.2025: Volkswagen (VW) Vz Aktie im Spotlight

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Mit einer Performance von +2,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie. Nach einem Plus von +1,78 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 105,20€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +3,53 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +6,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,51 %. Im Jahr 2025 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Plus von +15,44 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,40 % 1 Monat +12,51 % 3 Monate +3,53 % 1 Jahr +28,56 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der VW-Aktie, wobei aktuelle Strategien wie Kostensenkungen, historische Kursverläufe im Zusammenhang mit Förderprogrammen sowie die Wirkung von Prämien auf den Automarkt im Fokus stehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,55 Mrd. € wert.

Volkswagen (VW) setzt seinen Sparkurs fort, doch die Sorgen unter den Beschäftigten wachsen. Bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg äußerte Konzernchef Oliver Blume erneut den Appell, die Effizienz zu steigern, was auf deutliche Vorbehalte der …

Radfahrer sollen künftig besser vor schweren Unfällen durch plötzlich geöffnete Autotüren geschützt werden. Die Bundesregierung plant, Türwarnsysteme in Fahrzeugen verpflichtend vorzuschreiben, um sogenannte "Dooring"-Unfälle zu verhindern, wie die …

(In der Meldung vom Mittwochabend wurde im Leadsatz das überflüssige Wort «Vorgaben» gestrichen. (Nicht: «Begleitet von Chefs mehrerer Autokonzerne hat US-Präsident Donald Trump Vorgaben Lockerungen von Vorgaben angekündigt, (...)», sondern: …

