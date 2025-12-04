    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    Besonders beachtet!

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    SoftBank Group - Aktie legt am 04.12.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die SoftBank Group Aktie bisher um +6,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.

    Besonders beachtet! - SoftBank Group - Aktie legt am 04.12.2025 stark zu
    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

    SoftBank Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.12.2025

    Die SoftBank Group Aktie konnte bisher um +6,14 % auf 100,20 zulegen. Das sind +5,80  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SoftBank Group Aktie. Nach einem Plus von +5,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 100,20. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SoftBank Group über einen Zuwachs von +12,37 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um +8,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +78,71 % gewonnen.

    SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,40 %
    1 Monat -29,31 %
    3 Monate +12,37 %
    1 Jahr +75,55 %

    Informationen zur SoftBank Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,20 Mrd. € wert.

    SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SoftBank Group

    +6,89 %
    +8,40 %
    -29,31 %
    +12,37 %
    +75,55 %
    +137,82 %
    +74,28 %
    +325,58 %
    +13.211,35 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SoftBank Group - Aktie legt am 04.12.2025 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die SoftBank Group Aktie bisher um +6,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     