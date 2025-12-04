SoftBank Group - Aktie legt am 04.12.2025 stark zu

Die SoftBank Group Aktie konnte bisher um +6,14 % auf 100,20€ zulegen. Das sind +5,80 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SoftBank Group Aktie. Nach einem Plus von +5,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 100,20€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SoftBank Group über einen Zuwachs von +12,37 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um +8,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +78,71 % gewonnen.

SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,40 % 1 Monat -29,31 % 3 Monate +12,37 % 1 Jahr +75,55 %

Informationen zur SoftBank Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,20 Mrd. € wert.

SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.