    NIO Aktie auf Höhenflug - 04.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NIO Aktie bisher um +4,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NIO Aktie.

    NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

    NIO Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.12.2025

    Die NIO Aktie notiert aktuell bei 4,2700 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,27 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1750  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NIO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,2700, mit einem Plus von +4,27 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der NIO Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,17 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NIO Aktie damit um -10,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NIO um -0,23 % verloren.

    NIO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,41 %
    1 Monat -32,27 %
    3 Monate -19,17 %
    1 Jahr -6,37 %

    Informationen zur NIO Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,89 Mrd. € wert.

    NIO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NIO

    +2,56 %
    -10,41 %
    -32,27 %
    -19,17 %
    -6,37 %
    -67,15 %
    -88,79 %
    -43,66 %
    ISIN:US62914V1061WKN:A2N4PB



