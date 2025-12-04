DroneShield Aktie überzeugt mit Kursplus - 04.12.2025

Mit einer Performance von +3,02 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,0900€, mit einem Plus von +3,02 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl sich die DroneShield Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -38,30 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -3,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -54,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +144,32 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,38 % 1 Monat -54,47 % 3 Monate -38,30 % 1 Jahr +149,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auftragslage von DroneShield, die stark gewachsen ist, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Mitarbeiterzahl und der Unsicherheit über zukünftige Aufträge. Die Kursentwicklung wird als volatil beschrieben, wobei große Aufträge den Kurs stark beeinflussen könnten. Skepsis herrscht über die tatsächliche Auslastung der Produktionskapazitäten und die Fähigkeit, neue Aufträge anzunehmen. Anleger warten gespannt auf die kommenden Q4-Zahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 910 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 997,30 Mio. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.