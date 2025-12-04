    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSnowflake Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Snowflake Registered (A)

    Snowflake Registered (A) Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 04.12.2025

    Am 04.12.2025 ist die Snowflake Registered (A) Aktie, bisher, um -8,51 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Snowflake Registered (A) Aktie.

    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

    Snowflake Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.12.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Snowflake Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,51 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute bei der Snowflake Registered (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die Snowflake Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,20 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um -3,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +39,25 % gewonnen.

    Snowflake Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,84 %
    1 Monat -11,74 %
    3 Monate +7,20 %
    1 Jahr +23,57 %

    Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

    Es gibt 339 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,45 Mrd. € wert.

    Snowflake Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Snowflake Registered (A)

    -8,97 %
    -3,84 %
    -11,74 %
    +7,20 %
    +23,57 %
    +46,46 %
    -25,47 %
    -4,72 %
    ISIN:US8334451098WKN:A2QB38



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



