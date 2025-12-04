Snowflake Registered (A) Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 04.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die Snowflake Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,51 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute bei der Snowflake Registered (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

Obwohl die Snowflake Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,20 %.

Allein seit letzter Woche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um -3,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +39,25 % gewonnen.

Snowflake Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,84 % 1 Monat -11,74 % 3 Monate +7,20 % 1 Jahr +23,57 %

Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

Es gibt 339 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,45 Mrd. € wert.

Snowflake enttäuscht mit einem schwachen Margenausblick, doch ein KI-Deal mit Anthropic lässt hoffen. Auch die Quartalszahlen können sich sehen lassen. Dennoch gibt die Aktie nach Börsenschluss deutlich nach.

Snowflake Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

