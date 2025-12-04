ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Hugo Boss auf 33 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt Kursziel für Hugo Boss auf 33 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold", trotz negativer Prognosen.
- Ergebnisschätzungen für 2026 um 24% reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 41 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild kappte seine Ergebnisschätzungen am Mittwoch nach dem Strategie-Update der Metzinger für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit seinem neuen Kursziel liege die Bewertung im Konkurrenzvergleich etwa in der Mitte, auch wenn Markt- und Markendynamik aktuell recht unklar bleibe./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 34,87 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,46 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,50 %/+91,87 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 33 Euro
Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hugo Boss. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hugo Boss eingestellt.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.
Verrückt, dass die Aktie derart auf diese Strategie reagiert. Kommt mir wieder ein bisschen nach einer passenden Chance für Leerverkäufe vor. Ich kaufe nach, weil ich fundamental vollkommen überzeugt bin - Ware und Marke für mich momentan das non plus Ultra. Hier sehe ich allerdings die Gefahr der Brandmarkung des deutschen Paypals.