Formycon Aktie startet durch - 04.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Formycon Aktie. Sie steigt um +4,37 % auf 25,08€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Formycon Aktie. Nach einem Plus von +5,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 25,08€, mit einem Plus von +4,37 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Formycon über einen Zuwachs von +5,58 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um -0,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Formycon eine negative Entwicklung von -52,51 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

Formycon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,20 % 1 Monat +18,16 % 3 Monate +5,58 % 1 Jahr -48,30 %

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 439,17 Mio.EUR € wert.

Formycon bringt sich für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co in Stellung. Wie der Pharmahersteller am Donnerstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes …

Solide Vorgaben aus den USA dürften die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag anschieben. Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Der deutsche Leitindex Dax …

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Formycon und MS Pharma schließen exklusive Kommerzialisierungspartnerschaft für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 in der MENA-Region 04.12.2025 / 06:30 CET/CEST Für den Inhalt der …

Formycon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.