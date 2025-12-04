Wirtschaft
Dax startet im Plus - Anleger setzen auf Zinssenkung in den USA
"Nach dem schwachen gestrigen US-Arbeitsmarktbericht der privaten ADP-Agentur wird die Wahrscheinlichkeit einer FED-Zinssenkung in der kommenden Woche jetzt mit 98 Prozent gepreist", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Da der nächste offizielle Arbeitsmarktbericht und die nächste Inflationsrate erst nach der Zinssitzung veröffentlicht werden, gebe es jetzt praktisch nichts mehr, was eine Zinssenkung stoppen könnte. "Die Aussicht auf fallende Zinsen hat den Aktienindizes zuletzt bereits zu neuer Luft verholfen."
"Der Dax hinkt der Wall Street dabei weiter hinterher", so Altmann weiter. "Während dem S&P gestern bereits weniger als ein Prozent zu einem neuen Rekordstand fehlte, waren das beim Dax noch fast vier Prozent." Im laufenden zweiten Halbjahr liegt der Dax noch immer im Minus, wohingegen der S&P 500 mit einem Plus von zehn Prozent überzeugt.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1666 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8572 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,91 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
https://www.smartdroid.de/radikale-leistung-mercedes-definiert-das-performance-elektroauto/
Zitat aus dem Artikel:
Keine Ankeraktionäre vorhanden
Ein Vergleich mit den zwei Konkurrenten in Deutschland zeigt, dass wichtige Ankeraktionäre bei Mercedes fehlen. Bei BMW besitzt die Familie Quandt die Mehrheit; bei Volkswagen dominieren die Familien Porsche und Piëch sowie das Land Niedersachsen das Unternehmen.
Die größten Aktionäre bei Mercedes sind der chinesische Staatskonzern BAIC mit knapp 10% sowie die Investmentgesellschaft um den Geely-Chef Li Shufu mit 9,7%. Kuwait besitzt rund 5,6% der Anteile. Der Rest wird von institutionellen Investoren und Privatanlegern gehalten.
Die momentane Aktionärsstruktur macht Mercedes anfällig für einen Neueinstieg oder eine Erhöhung der chinesischen Anteilseigner.
Eine Alternative wäre auch der Einstieg eines US-Technologieunternehmens. Hier beschäftigen sich die großen Konzerne intensiv mit dem autonomen Fahren. Warum nicht bei Mercedes einsteigen und dann die Software hierfür liefern?
Der Artikel ist journalistisch ausgesprochen schwach. Bereits Überschrift und Tonfall („Absturz“, „Stern untergehen“) setzen auf Dramatisierung und lassen eine deutliche Meinungskomponente erkennen, die leicht in Übertreibung abgleitet. Mehrere zentrale Aussagen bleiben pauschal, etwa „Die Elektrostrategie kommt nicht voran“ oder „Mercedes hat … schlichtweg unterschätzt“. Solche Behauptungen würden eine fundierte Datenbasis erfordern, die der Text jedoch kaum liefert.
Hinzu kommt eine charttechnische Einlage („Geht es jetzt unter die 53 Euro …“), die naturgemäß spekulativ ist und den Eindruck verstärkt, dass hier eher Effekthascherei betrieben wird als seriöse Analyse.