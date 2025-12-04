Dax startet im Plus - Anleger setzen auf Zinssenkung in den USA

Zitat aus dem Artikel:

Keine Ankeraktionäre vorhanden

Ein Vergleich mit den zwei Konkurrenten in Deutschland zeigt, dass wichtige Ankeraktionäre bei Mercedes fehlen. Bei BMW besitzt die Familie Quandt die Mehrheit; bei Volkswagen dominieren die Familien Porsche und Piëch sowie das Land Niedersachsen das Unternehmen.

Die größten Aktionäre bei Mercedes sind der chinesische Staatskonzern BAIC mit knapp 10% sowie die Investmentgesellschaft um den Geely-Chef Li Shufu mit 9,7%. Kuwait besitzt rund 5,6% der Anteile. Der Rest wird von institutionellen Investoren und Privatanlegern gehalten.

Die momentane Aktionärsstruktur macht Mercedes anfällig für einen Neueinstieg oder eine Erhöhung der chinesischen Anteilseigner.

Eine Alternative wäre auch der Einstieg eines US-Technologieunternehmens. Hier beschäftigen sich die großen Konzerne intensiv mit dem autonomen Fahren. Warum nicht bei Mercedes einsteigen und dann die Software hierfür liefern?





____________________________________________________________________________________________________________________________________





Wer auf autonomes Fahren steht, der kann auch in den ICE, den Bus oder in ein Taxi steigen und sich den Taxifahrer wegdenken.

Ich will Spass haben beim Fahren und die Beschleunigung spüren.

Dieser autonome Mist ist etwas für die Marspioniere, die sich in den Kryptoschlaf versetzen lassen.

Aber nichts für echte Autofahrer.

Der Albtraum schlechthin wäre ein autonom gefahrener 911er Porsche.