    Wirtschaft

    Dax startet im Plus - Anleger setzen auf Zinssenkung in den USA

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.835 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Mercedes-Benz, die Porsche-Holding und Volkswagen, am Ende BASF, Airbus und RWE.

    "Nach dem schwachen gestrigen US-Arbeitsmarktbericht der privaten ADP-Agentur wird die Wahrscheinlichkeit einer FED-Zinssenkung in der kommenden Woche jetzt mit 98 Prozent gepreist", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Da der nächste offizielle Arbeitsmarktbericht und die nächste Inflationsrate erst nach der Zinssitzung veröffentlicht werden, gebe es jetzt praktisch nichts mehr, was eine Zinssenkung stoppen könnte. "Die Aussicht auf fallende Zinsen hat den Aktienindizes zuletzt bereits zu neuer Luft verholfen."

    "Der Dax hinkt der Wall Street dabei weiter hinterher", so Altmann weiter. "Während dem S&P gestern bereits weniger als ein Prozent zu einem neuen Rekordstand fehlte, waren das beim Dax noch fast vier Prozent." Im laufenden zweiten Halbjahr liegt der Dax noch immer im Minus, wohingegen der S&P 500 mit einem Plus von zehn Prozent überzeugt.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1666 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8572 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,91 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
