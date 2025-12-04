ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar
- Jefferies belässt Salesforce auf "Buy" mit 375 USD.
- Analyst Thill sieht "Erwachen der Macht" bei Salesforce.
- KI-Plattform Agentforce gewinnt an Bedeutung im Geschäft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sprach am Donnerstag in Anspielung an Star Wars von Signalen für ein "Erwachen der Macht". Er hob positiv hervor, dass die KI-Plattform Agentforce Fahrt aufnimmt und das Kerngeschäft sich gleichzeitig gut halte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 210,2 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 203,25 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +21,98 %/+80,62 % bedeutet.
Sie können es sich jedenfalls leisten.
WANN ERWACHT SALESFORCE AUS DEM WINTERSCHLAF? NEUE PROGNOSEN BIS 2030 BEGEISTERN!
Meiner Meinung nach steht Salesforce (i) (CRM) an einem entscheidenden Wendepunkt. Während der Rest des Marktes vom KI-Hype beflügelt neue Höhen erklimmt, scheint der einstige Cloud-Pionier in einer Art Dornröschenschlaf gefangen zu sein. Der Aktienkurs hat in diesem Jahr fast 30 % verloren, ein bitterer Kontrast zu einem Nasdaq, der zweistellig zulegte. Doch vielleicht war die diesjährige Dreamforce-Konferenz genau der Weckruf, den das Unternehmen gebraucht hat. Mit dem ehrgeizigen Ziel von 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030 und einem erwarteten Wachstum von über 10 % jährlich versucht Salesforce, wieder Anschluss an die großen Tech-Namen zu finden. Am beeindruckendsten finde ich den Strategiewechsel hin zu Agentforce, der neuen KI-Plattform, die Menschen und intelligente Agenten im Unternehmensalltag verbindet. Hier liegt das wahre Potenzial. Salesforce will mit Partnern wie Anthropic und OpenAI eine neue Ära der „Agentic Enterprises“ einläuten. Erste Zahlen machen Hoffnung, das KI- und Datengeschäft wuchs zuletzt um 120 % auf 1,2 Mrd. USD. Für mich ist das ein Zeichen, dass Salesforce langsam wieder an Fahrt gewinnt. Natürlich muss das Unternehmen jetzt liefern. Ob die neuen Wachstumsziele realistisch sind, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Doch die milliardenschweren Investitionen von 15 Mrd. USD in San Francisco und 1 Mrd. USD in Mexiko zeigen, dass CEO Marc Benioff bereit ist, groß zu denken.
„Salesforce steht am Beginn seiner Transformation vom Cloud-Pionier zum KI-Orchestrator! Wer jetzt Geduld beweist, könnte erleben, wie der schlafende Riese erwacht und zu starken Profiten führt!“
„Salesforce hat mit Agentforce die nötige Technologie und Unternehmen wie FedEx, Pandora, PepsiCo und Williams Sonoma nutzen diese bereits! Jetzt braucht es nur noch das Momentum!“