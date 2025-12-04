Defence Therapeutics gibt die Einrichtung eines Scientific Advisory Board bekannt, um die Weiterentwicklung der Accum-verstärkten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Programme zu unterstützen

Montreal, QC, Kanada, 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das eine proprietäre intrazelluläre Verabreichungsplattform entwickelt, die wirksamere, sicherere und effektivere antikörperbasierte und strahlentherapeutische Behandlungen ermöglicht, freut sich, die Gründung seines ersten Scientific Advisory Board („SAB“) bekannt zu geben, das aus Rob Leanna, Danny Chui und Brendan Hussey besteht.

Das Accum- Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-(„ADC“)-Programm von Defence wurde im Labor bestätigt, wobei die eine deutliche Zunahme der intrazellulären Anreicherung sowie eine verbesserte Wirksamkeit für Accum-verstärkte ADC erzielt wurde. Während das Unternehmen Accum-gestützte ADC-Programme weiterentwickelt, wird das Scientific Advisory Board eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung wissenschaftlicher, technischer und strategischer Leitlinien sowie bei der Gestaltung der Ausrichtung des Programms und der wissenschaftlichen Prioritäten spielen.

„Unser Scientific Advisory Board vereint fundierte Expertise in den Bereichen Antikörper-basierte Therapeutika, intrazelluläre Verabreichung, translationale Biologie, Biomanufacturing und Biotech-Entwicklung“, sagte Maxime Parisotto, PhD, MBA, Chief Scientific Officer von Defence Therapeutics. „Rob, Danny und Brendan bringen einander ergänzende Perspektiven mit, die unsere Wissenschafts- und Entwicklungsstrategie stärken werden und uns helfen, Accum-basierte Therapeutika vorantreiben.“

Die Hintergründe der Mitglieder des Scientific Advisory Board spiegeln die Bandbreite an Fachwissen wider, die erforderlich ist, um Accum von der präklinischen Entwicklung hin zu Translation und Skalierung voranzubringen.

Rob Leanna hat umfangreiche Erfahrung in der Pharmaindustrie mit umfassender Expertise im Bereich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) und Wirkstoff-Linker-Chemie. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere bei AbbVie Inc. leitete er die Entwicklung, das Scale-up und die regulatorische Strategie für komplexe Biologika und konjugierte Therapeutika. Als unabhängiger Berater berät er Biotech-Unternehmen in den Bereichen ADC-CMC und Entwicklungsstrategie. Rob wird eine Schlüsselrolle bei der Ausrichtung des CMC-Ansatzes von Defence spielen, während die Accum-verstärkten ADC-Programme in die klinische Entwicklung übergehen.