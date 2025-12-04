    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLAIQON AktievorwärtsNachrichten zu LAIQON
    LAIQON: Starke Unterstützung für Kurswende

    LAIQON baut nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management weiter deutlich aus, was gemäß der Unternehmensprognose im nächsten Jahr zu einem Umsatz- und Ertragssprung führen soll. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darin eine starke Unterstützung für eine Trendwende beim Aktienkurs und bescheinigt dem Titel hohes Potenzial.

    LAIQON expandiere laut SMC-Research weiter mit hohem Tempo und adressiere nun zusammen mit Amundi auch den ETF-Markt mit einem ersten Produkt, das erneut aktiv von der KI LAIC-Advisor gesteuert werde. Weitere Angebote für dieses Segment werden folgen. Damit werde das Produktportfolio abgerundet und ein weiterer Wachstumstreiber etabliert.

    Insgesamt treibe das Unternehmen den Ausbau der Assets under Management mit einem intensivierten eigenen Vertrieb und großen Partnern weiter voran. Für das laufende Jahr sei ein Anstieg von 6,5 Mrd. Euro auf 10 bis 11,5 Mrd. Euro anvisiert, wobei die Untergrenze bereits per Ende September übertroffen worden sei.

    Das werde im nächsten Jahr für einen Umsatz und Ertragsschub sorgen, mit dem die Erlöse auf 53 bis 58 Mio. Euro und das EBITDA auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro steigen sollen. Bis 2028 solle die Asset-Basis weiter auf mehr als 15 Mrd. Euro wachsen und zu Erlösen von mehr als 82 Mio. Euro und einem EBITDA von über 27 Mio. Euro führen.

    Die Analysten sehen LAIQON gut aufgestellt, um diese Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Und sie gehen davon aus, dass insbesondere der für 2026 erwartete, deutliche Sprung in die Gewinnzone endlich dazu führen werde, dass das rasante Wachstum und die starke Aufstellung an der Börse eine adäquate Würdigung finden.

    Dieser Neubewertungsprozess am Markt könnte bereits angelaufen sein. Mit einem leicht höheren Kursziel von 10,40 Euro sehen die Analysten dennoch noch viel Luft nach oben und bestätigen ihre Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.12.2025 um 9:45 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.12.2025 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 04.12.2025 um 9:30 Uhr  veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-04-SMC-Comment-LAIQON_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 4,51EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 10,40 EUR


