    Umsatzziele

    Hat Microsoft Probleme, KI zu monetarisieren?

    Jüngster Aufreger an der Wall Street ist ein Bericht, dem zufolge Microsoft die Wachstumsziele für den Verkauf einiger KI-Softwareprodukte gesenkt hat.

    • Microsoft senkt Wachstumsziele für KI-Software.
    • Analysten sehen Anpassungen als nicht überraschend an.
    • Nachfrage bei Azure bleibt trotz Zielkürzungen stark.
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Im Zentrum der Debatte steht ein Bericht von The Information, demzufolge Microsoft in mehreren Geschäftsbereichen die Umsatzziele gesenkt hat. Vertriebsmitarbeiter hätten die Ziele für bestimmte KI-Produkte verfehlt, heißt es. Der Bericht bezieht sich auf Microsofts Azure-Cloud-Sparte.

    Evercore-ISI-Analyst Kirk Materne schreibt in einer Mitteilung am Mittwoch, dass das neue Geschäftsjahr noch jung sei. "Der Schlüssel bei der Festlegung von Umsatzzielen besteht darin, die Messlatte weder zu hoch noch zu niedrig anzusetzen."

    Daher sieht Materne "Anpassungen von Umsatzzielen", insbesondere auf Produktebene, zu diesem Zeitpunkt im Jahr nicht als große Überraschung.

    Jordan Klein, Analyst bei Mizuho glaubt, dass Microsofts Schritt nicht zwingend eine kurzfristige Entscheidung gewesen sein muss. Das bedeute, dass die Prognosen für das Azure-Wachstum die gesenkten Ziele bereits berücksichtigt haben könnten, als das Unternehmen im Oktober seine Quartalszahlen vorlegte.

    Die aggregierten Verkaufsdaten, d. h. die Daten aller KI-Produkte insgesamt, seien nicht gesenkt worden, zitiert MarketWatch einen Microsoftsprecher.

    Die Foundry-Plattform des Unternehmens, ein Dienst, der es Nutzern ermöglicht, KI-Agenten und -Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, soll aber Berichten zufolge zu jenen Angeboten gehören, für die die Umsatzziele reduziert worden sind. Zielkürzungen seien beim Tech-Giganten unüblich und könnten auf eine Zurückhaltung gegenüber neuen Produkten hindeuten, schreibt wiederum The Information.

    Allerdings mache Foundry nur einen kleinen Teil von Azure aus. Microsoft habe "so klar wie nur möglich gemacht", dass die Nachfrage stark sei – insbesondere bei Azure, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt, so Analyst Materne.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 411,6EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
