Robotik-Gerüchte schocken Märkte – iRobot explodiert um 74%!

iRobot gehört mit einem Short-Interest von 39 Prozent des Streubesitzes zu den am stärksten leerverkauften Werten im US-Konsumsektor. Seit Monaten steht die Aktie unter Druck und liegt im laufenden Jahr trotz der Erholung weiter tief im Minus. Die plötzliche Rallye wurde ausgelöst, als Händler begannen, Short-Positionen einzudecken – ein Mechanismus, der Kursbewegungen beschleunigt, wenn zu viele Wetten gegen einen Titel laufen. Das Seeking-Alpha-Quantmodell stuft die Aktie weiterhin als "Strong Sell" ein.

Die Aktie von iRobot hat am Mittwoch einen der heftigsten Kurssprünge ihrer Unternehmensgeschichte verzeichnet. Der Haushaltsroboter-Hersteller schoss um rund 74 Prozent nach oben – ein Anstieg, der weit weniger auf das Geschäftsmodell als auf eine massive Short-Squeeze-Dynamik zurückzuführen ist.

Gleichzeitig sorgten Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung des Weißen Hauses zur Förderung der US-Robotikindustrie für zusätzlichen Auftrieb. Mehrere Marktbeobachter zweifeln jedoch, dass iRobot unmittelbar profitieren würde: Das Unternehmen entwickelt ausschließlich Verbrauchergeräte wie Roomba-Staubsauger und Braava-Wischroboter und ist nicht Teil der industriellen Robotik, auf die sich politische Förderprogramme typischerweise konzentrieren. Händler sehen die Aussagen der Regierung daher eher als Stimmungsimpuls denn als direkten Vorteil.

Hintergrund der Spekulationen sind neue Informationen von Politico: Die Trump-Regierung will Robotik zu einem zentralen Baustein ihrer Technologiepolitik machen. Handelsminister Howard Lutnick führt Gespräche mit Industrievertretern und erwägt eine Durchführungsverordnung, um Innovationen zu beschleunigen. Ziel sei es, gegenüber China aufzuholen, das mit rund 1,8 Millionen aktiven Industrierobotern viermal so viele Einheiten im Einsatz hat wie die USA.

Apptronik-CEO Jeff Cardenas betonte: "Es ist wichtig, dass wir uns engagieren, über eine nationale Robotikstrategie nachdenken und diese aufstrebende Branche in den USA unterstützen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben können."

Von der allgemeinen Robotikeuphorie profitierte auch der Kleinstwert Serve Robotics. Die Aktie des Herstellers autonomer Lieferroboter legte im Handelsverlauf mehr als 18 Prozent zu und setzte ihre extreme Volatilität fort.

Fundamental hat sich bei iRobot indes wenig verändert. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 85 Millionen US-Dollar kämpft weiter mit schwacher Nachfrage, Margendruck und hoher Konkurrenz im Smart-Home-Segment. Der jüngste Kurssprung zeigt vor allem, wie anfällig stark geshortete Titel für abrupte Marktbewegungen sind – und wie politische Signale selbst ohne direkten Bezug heftige spekulative Reaktionen auslösen können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





