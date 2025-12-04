ROUNDUP
Salesforce profitiert von KI-Nachfrage und Übernahme - Aktie steigt
- Salesforce optimistisch dank KI-Boom und Übernahme.
- Umsatzprognose für 2025/26 auf 41,5 Mrd. USD angehoben.
- KI-Agenten als Umsatztreiber, Gewinn um 37% gestiegen.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) und einer Übernahme optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Der SAP-Konkurrent setzte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am Mittwochabend sein Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar nach oben. An der Börse kamen die Resultate und die erhöhte Prognose gut an.
Im nachbörslichen US-Handel sprang die Aktie am Abend zeitweise um 8 Prozent an, wobei sich das Kursplus wieder etwas verringerte. Am Donnerstagmorgen stand im vorbörslichen US-Handel ein Plus von 2,8 Prozent, wovon auch die im Dax notierten Papiere des deutschen Softwarekonzerns SAP profitierten.
Im Hauptgeschäft könnten die Salesforce-Aktien mit einem Kursplus ihren jüngsten Erholungsversuch fortsetzen. Die Kursentwicklung seit Jahresbeginn ist mit einem Minus von 29 Prozent das zweitschwächste unter den Einzelwerten im US-Leitindex Dow Jones Industrial . Salesforce wurde damit an der Börse zuletzt so niedrig bewertet wie noch nie seit dem Börsengang 2004.
Salesforce-Chef Marc Benioff rechnet nun für das Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Januar) mit einem Erlösplus von neun bis zehn Prozent auf 41,45 bis 41,55 Milliarden US-Dollar (bis zu 35,6 Mrd Euro). Bisher hatten nur bis zu 41,3 Milliarden Dollar im Plan gestanden.
Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich schnellte um fast 37 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Dollar nach oben.
Das Unternehmen punktete vor allem mit sogenannten KI-Agenten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben etwa in der Kundenbetreuung übernehmen können. "Unseren Agentforce- und Data-360-Produkte treiben die Geschäftsdynamik an", sagte Benioff laut Mitteilung. Dies stimmte Analysten zuversichtlich, dass diese beiden Produkte zu größeren Umsatztreibern für den Unternehmenssoftware-Spezialisten werden könnten.
Erst Mitte Oktober hatte sich Salesforce auf einem Kapitalmarkttag ehrgeizige langfristige Ziele gesetzt. Mit KI im Rücken will das Unternehmen in den kommenden Jahren zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Für das Geschäftsjahr 2029/30 peilt das Management einen Erlös von mehr als 60 Milliarden US-Dollar an. Dabei waren Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt. Diesen hatte Salesforce im laufenden Jahr für 8 Milliarden Dollar übernommen./lew/mis/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 209,9 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 203,25 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +21,98 %/+80,62 % bedeutet.
WANN ERWACHT SALESFORCE AUS DEM WINTERSCHLAF? NEUE PROGNOSEN BIS 2030 BEGEISTERN!
Meiner Meinung nach steht Salesforce (i) (CRM) an einem entscheidenden Wendepunkt. Während der Rest des Marktes vom KI-Hype beflügelt neue Höhen erklimmt, scheint der einstige Cloud-Pionier in einer Art Dornröschenschlaf gefangen zu sein. Der Aktienkurs hat in diesem Jahr fast 30 % verloren, ein bitterer Kontrast zu einem Nasdaq, der zweistellig zulegte. Doch vielleicht war die diesjährige Dreamforce-Konferenz genau der Weckruf, den das Unternehmen gebraucht hat. Mit dem ehrgeizigen Ziel von 60 Mrd. USD Umsatz bis 2030 und einem erwarteten Wachstum von über 10 % jährlich versucht Salesforce, wieder Anschluss an die großen Tech-Namen zu finden. Am beeindruckendsten finde ich den Strategiewechsel hin zu Agentforce, der neuen KI-Plattform, die Menschen und intelligente Agenten im Unternehmensalltag verbindet. Hier liegt das wahre Potenzial. Salesforce will mit Partnern wie Anthropic und OpenAI eine neue Ära der „Agentic Enterprises“ einläuten. Erste Zahlen machen Hoffnung, das KI- und Datengeschäft wuchs zuletzt um 120 % auf 1,2 Mrd. USD. Für mich ist das ein Zeichen, dass Salesforce langsam wieder an Fahrt gewinnt. Natürlich muss das Unternehmen jetzt liefern. Ob die neuen Wachstumsziele realistisch sind, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Doch die milliardenschweren Investitionen von 15 Mrd. USD in San Francisco und 1 Mrd. USD in Mexiko zeigen, dass CEO Marc Benioff bereit ist, groß zu denken.
„Salesforce steht am Beginn seiner Transformation vom Cloud-Pionier zum KI-Orchestrator! Wer jetzt Geduld beweist, könnte erleben, wie der schlafende Riese erwacht und zu starken Profiten führt!“
„Salesforce hat mit Agentforce die nötige Technologie und Unternehmen wie FedEx, Pandora, PepsiCo und Williams Sonoma nutzen diese bereits! Jetzt braucht es nur noch das Momentum!“