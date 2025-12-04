    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    ROUNDUP

    Salesforce profitiert von KI-Nachfrage und Übernahme - Aktie steigt

    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) und einer Übernahme optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Der SAP-Konkurrent setzte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am Mittwochabend sein Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Januar nach oben. An der Börse kamen die Resultate und die erhöhte Prognose gut an.

    Im nachbörslichen US-Handel sprang die Aktie am Abend zeitweise um 8 Prozent an, wobei sich das Kursplus wieder etwas verringerte. Am Donnerstagmorgen stand im vorbörslichen US-Handel ein Plus von 2,8 Prozent, wovon auch die im Dax notierten Papiere des deutschen Softwarekonzerns SAP profitierten.

    Im Hauptgeschäft könnten die Salesforce-Aktien mit einem Kursplus ihren jüngsten Erholungsversuch fortsetzen. Die Kursentwicklung seit Jahresbeginn ist mit einem Minus von 29 Prozent das zweitschwächste unter den Einzelwerten im US-Leitindex Dow Jones Industrial . Salesforce wurde damit an der Börse zuletzt so niedrig bewertet wie noch nie seit dem Börsengang 2004.

    Salesforce-Chef Marc Benioff rechnet nun für das Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Januar) mit einem Erlösplus von neun bis zehn Prozent auf 41,45 bis 41,55 Milliarden US-Dollar (bis zu 35,6 Mrd Euro). Bisher hatten nur bis zu 41,3 Milliarden Dollar im Plan gestanden.

    Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich schnellte um fast 37 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Dollar nach oben.

    Das Unternehmen punktete vor allem mit sogenannten KI-Agenten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben etwa in der Kundenbetreuung übernehmen können. "Unseren Agentforce- und Data-360-Produkte treiben die Geschäftsdynamik an", sagte Benioff laut Mitteilung. Dies stimmte Analysten zuversichtlich, dass diese beiden Produkte zu größeren Umsatztreibern für den Unternehmenssoftware-Spezialisten werden könnten.

    Erst Mitte Oktober hatte sich Salesforce auf einem Kapitalmarkttag ehrgeizige langfristige Ziele gesetzt. Mit KI im Rücken will das Unternehmen in den kommenden Jahren zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Für das Geschäftsjahr 2029/30 peilt das Management einen Erlös von mehr als 60 Milliarden US-Dollar an. Dabei waren Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt. Diesen hatte Salesforce im laufenden Jahr für 8 Milliarden Dollar übernommen./lew/mis/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 209,9 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +8,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 203,25 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +21,98 %/+80,62 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
