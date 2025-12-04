Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 04.12. - FTSE Athex 20 stark +2,57 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.841,86 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +3,60 %, Porsche Holding SE +3,37 %, BMW +2,92 %
Flop-Werte: Scout24 -2,34 %, BASF -2,11 %, RWE -1,37 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 29.504,41 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Porsche AG +2,96 %, KRONES +1,93 %, Kion Group +1,49 %
Flop-Werte: Lanxess -2,05 %, Hugo Boss -1,58 %, RTL Group -1,37 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.574,95 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Nagarro +3,19 %, Elmos Semiconductor +2,55 %, Jenoptik +2,26 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -1,30 %, IONOS Group -0,95 %, freenet -0,93 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.716,33 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +3,60 %, BMW +2,92 %, Schneider Electric +2,85 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,76 %, BASF -2,11 %, SAFRAN -1,74 %
Der ATX bewegt sich bei 5.051,20 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Andritz +2,54 %, PORR +1,02 %, Wienerberger +0,86 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,26 %, voestalpine -1,36 %, STRABAG -0,94 %
Der SMI steht aktuell (09:59:55) bei 12.878,40 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: ABB +1,37 %, Sika +0,96 %, Partners Group Holding +0,84 %
Flop-Werte: Swisscom -1,36 %, Alcon -0,95 %, Swiss Life Holding -0,83 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.111,95 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Renault +3,15 %, Schneider Electric +2,85 %, Capgemini +1,89 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -2,23 %, SAFRAN -1,74 %, ENGIE -1,55 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.804,48 PKT und gewinnt bisher +0,74 %.
Top-Werte: Alfa Laval +2,59 %, ABB +1,37 %, Volvo Registered (B) +0,78 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,76 %, Swedbank Shs(A) -2,43 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,28 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.180,00 PKT und steigt um +2,57 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,40 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,64 %, Piraeus Port Authority +0,61 %
Flop-Werte: Viohalco -1,63 %, Coca-Cola HBC -0,28 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.