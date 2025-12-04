    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Autowerte stark - Trump will Vorgaben lockern - Bofa positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto-Aktien profitieren von BofA-Optimismus.
    • Trump kündigt Lockerungen für Kraftstoffvorgaben an.
    • Porsche SE und Mercedes-Aktien stark nachgefragt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Auto-Aktien haben sich die Anleger am Donnerstag vom Optimismus des Analysten der Bank of America (BofA) anstecken lassen. Darüber hinaus kündigte US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten künftig verbrauchen dürfen. Er wolle die "lächerlichen und inakzeptablen" Auflagen seines demokratischen Vorgängers Joe Biden beenden, sagte er im Weißen Haus.

    Bank-of-America-Analyst Horst Schneider ist bei Europas Autobranche generell zuversichtlicher für 2026. Entscheidend sei der geringere regulatorische Druck, der für mehr Flexibilität sorge, schrieb er in seinem Ausblick. In den USA könnten die Anforderungen an geringeren Schadstoffausstoß sogar gleich ganz fallen. Europa werde zwar nicht so weit gehen, aber Autos mit Verbrennungsmotoren wohl erst nach 2040 von den Straßen verbannen.

    Er empfahl unter anderem die Papiere der Auto-Holding Porsche SE zum Kauf. Sie gewannen an der Dax-Spitze mit einem Hoch seit März fast 4 Prozent. Mit der Porsche-SE-Aktie bekämen Anleger praktisch Volkswagen und den Sportwagenbauer Porsche AG mit einem hohen Discount, so Schneider.

    Auch Mercedes waren mit 3 Prozent Plus sehr gefragt. Bei den Stuttgartern sei zumindest vorerst das Schlimmste vorüber. Er gab seine "Underperform"-Skepsis auf. Diese behielt er zwar bei BMW bei. Die Aktien ließen sich dennoch um zwei Prozent mitreißen, auch wenn Schneider es für verfrüht hält, hier auf eine Trendwende zu setzen.

    Auch Nutzfahrzeughersteller könnten von den gelockerten Vorschriften in den USA profitieren. Daimler Truck und Traton legten am Donnerstag deutlich zu./ag/jha/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 91,98 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +9,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,69 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -16,43 %/+43,40 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

