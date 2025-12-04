„CART BP" zeigt erfolgreiches Blutdruckmonitoring in Mikrogravitation

Das Experiment wurde von einem Forschungsteam der Universität Cambridge (UK) in Zusammenarbeit mit dem International Institute of Astronautical Sciences (IIAS) durchgeführt.

SEOUL, Südkorea, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. Dezember 2025 gab Sky Labs (CEO Jack Byunghwan Lee) bekannt, dass das ringförmige Blutdruckmessgerät „CART BP" den Blutdruck erfolgreich in einer Mikrogravitätsumgebung (0–0,1 g), ähnlich der im Weltraum, messen konnte.

Die IIAS-02-Mission fand in einer Mikrogravitätsumgebung statt, die während eines Parabelfluges erzeugt wurde, bei dem die scheinbare Gravitation nach einem steilen Steigflug nahezu Null erreicht.

Das Cambridge-Team bewertete „CART BP", ein ringförmiges, manschettenloses Gerät zur kontinuierlichen Blutdrucküberwachung, im Rahmen eines Projekts, das sowohl die Durchführbarkeit von Messungen in Mikrogravitation prüfen als auch Forschungsthemen im Bereich Frauengesundheit untersuchen sollte.

Die experimentellen Ergebnisse bestätigten, dass „CART BP" selbst unter Mikrogravitation zuverlässig kontinuierliche Blutdruckdaten erfassen konnte.

Dies zeigt das Potenzial von „CART BP", den Blutdruck stabil auch unter weltraumähnlichen Bedingungen zu messen.

Jack Byunghwan Lee, CEO von Sky Labs, erklärte: „Wir freuen uns, dass die Blutdruckmonitoring-Technologie von CART BP durch bedeutende Experimente in einer einzigartigen Umgebung anerkannt wurde. Wir werden uns weiterhin aktiv an einer Vielzahl von Forschungsinitiativen beteiligen, um die technologische Entwicklung weiter voranzutreiben."

Die Forschenden von Cambridge sagten: „Diese Studie wäre ohne CART BP nicht möglich gewesen. Die teilnehmenden Astronautinnen, Norah Patten und Dr. Shawna Pandya, waren beeindruckt von der Benutzerfreundlichkeit, Einfachheit und Bequemlichkeit des Geräts."

Das Projekt fand am 14.–15. Oktober 2025 im National Research Council of Canada (Ottawa) statt. Die Studie lieferte erste Proof-of-Concept-Daten und ist Teil eines größeren Forschungsprojekts zur Frauengesundheit im Weltraum.

Über Sky Labs

Sky Labs wurde im September 2015 gegründet und ist ein führendes Healthcare-Startup, das CART (Cardio Tracker) entwickelt hat – ein ringförmiges medizinisches Gerät zur Überwachung von Erkrankungen mittels Herzsignalen, die durch optische Sensoren erfasst werden. Anschließend entwickelte das Unternehmen CART BP, ein manschettenloses, ringförmiges Gerät, das eine kontinuierliche 24-Stunden-Blutdrucküberwachung ermöglicht und wertvolle Informationen für die Behandlung liefert. Damit trägt es wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Bluthochdruck bei. Sky Labs hat einen exklusiven Vertriebsvertrag für CART BP mit Daewoong Pharmaceutical in Südkorea geschlossen und bereitet den landesweiten Vertrieb an Krankenhäuser, Kliniken und Verbraucher vor.

