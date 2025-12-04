    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    JP Morgan mit "Buy"-Empfehlung

    793 Aufrufe 793 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden-Umbruch bei Bergbaukonzern: Harter Sparkurs soll Erfolg bringen

    Rio Tinto setzt auf harte Sparmaßnahmen, Stellenabbau und Milliardenverkäufe, um das Geschäft zu verschlanken. Die Produktion wächst weiter, die Aktie bleibt 2025 im Plus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rio Tinto plant Stellenabbau und Vermögensverkäufe.
    • Ziel: 10 Milliarden US-Dollar durch Verkäufe erzielen.
    • Produktion soll bis 2025 um 7% wachsen, Aktie steigt.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    JP Morgan mit "Buy"-Empfehlung - Milliarden-Umbruch bei Bergbaukonzern: Harter Sparkurs soll Erfolg bringen
    Foto: Picture Alliance

    Simon Trott, neuer Geschäftsführer von Rio Tinto, hat angekündigt, das Unternehmen werde Kostensenkungen anstreben und Vermögenswerte verkaufen, um das Geschäft zu vereinfachen. Trott, der im August die Leitung des anglo-australischen Bergbaukonzerns übernommen hat, sagte am Donnerstag, dass Rio Tinto bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Bareinnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Minderheitsbeteiligungen an Partnern anstrebt.

    Rio Tinto wird im Rahmen eines jährlichen Produktivitätsziels von 650 Millionen US-Dollar ebenfalls Stellen abbauen, wie Simon Trott erklärte. Das Unternehmen kündigte an, deutlich höhere Einsparungen anzustreben. Die weltweit größten Bergbaukonzerne stehen unter Druck, sich Investoren gegenüber attraktiver zu positionieren, da die Branche von schnell wachsenden Sektoren wie Technologie und Pharma zunehmend in den Schatten gestellt wird. Sie suchen zudem nach Wegen, ihre zukünftigen Gewinne zu steigern, die lange auf einem starken Eisenerzmarkt beruhten, dessen Abkühlung jedoch allgemein erwartet wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Río Tinto Plc!
    Short
    59,24€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 12,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    48,76€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Amos Fletcher, Analyst bei Barclays, erklärte letzten Monat, dass der Stellenabbau ein Kostensenkungsziel von rund einer Milliarde US-Dollar in den nächsten zwei bis drei Jahren unterstützen könnte.Trott hat die Vereinfachung des Geschäfts zu einem zentralen Grundsatz seiner Strategie gemacht, um sein Ziel zu erreichen, Rio Tinto zum "wertvollsten" Metall- und Bergbauunternehmen zu machen. 

    Rio Tinto

    -0,63 %
    +3,17 %
    +5,87 %
    +19,03 %
    +4,95 %
    -3,12 %
    +6,88 %
    +114,73 %
    +415,52 %
    ISIN:GB0007188757WKN:852147

    Einige Investoren äußerten Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Expansion von Rio Tintos Geschäft nach einer Reihe von Übernahmen. Das Unternehmen hat mittlerweile bis zu 20 Projekte in der Entwicklung und ist in über 30 Ländern in mehr als zehn Rohstoffgebieten aktiv. Rio Tinto strebt ein Produktionswachstum von 7 Prozent im Jahr 2025 und ein durchschnittliches jährliches Produktionswachstum von 3 Prozent bis 2030 an. Die Aktie ist in diesem Jahr 8,82 Prozent im Plus, verzeichnet am Donnerstag (11:00 MEZ) einen Kursanstieg von 2,26 Prozent und wird mit 77,88 Euro bewertet. Am Mittwoch hat JP Morgan für die Aktie eine "Buy"-Empfehlung ausgesprochen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

     

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 63,02EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:11 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JP Morgan mit "Buy"-Empfehlung Milliarden-Umbruch bei Bergbaukonzern: Harter Sparkurs soll Erfolg bringen Rio Tinto setzt auf harte Sparmaßnahmen, Stellenabbau und Milliardenverkäufe, um das Geschäft zu verschlanken. Die Produktion wächst weiter, die Aktie bleibt 2025 im Plus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     