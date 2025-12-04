Milliarden-Umbruch bei Bergbaukonzern: Harter Sparkurs soll Erfolg bringen

Rio Tinto wird im Rahmen eines jährlichen Produktivitätsziels von 650 Millionen US-Dollar ebenfalls Stellen abbauen, wie Simon Trott erklärte. Das Unternehmen kündigte an, deutlich höhere Einsparungen anzustreben. Die weltweit größten Bergbaukonzerne stehen unter Druck, sich Investoren gegenüber attraktiver zu positionieren, da die Branche von schnell wachsenden Sektoren wie Technologie und Pharma zunehmend in den Schatten gestellt wird. Sie suchen zudem nach Wegen, ihre zukünftigen Gewinne zu steigern, die lange auf einem starken Eisenerzmarkt beruhten, dessen Abkühlung jedoch allgemein erwartet wird.

Simon Trott, neuer Geschäftsführer von Rio Tinto , hat angekündigt, das Unternehmen werde Kostensenkungen anstreben und Vermögenswerte verkaufen, um das Geschäft zu vereinfachen. Trott, der im August die Leitung des anglo-australischen Bergbaukonzerns übernommen hat, sagte am Donnerstag, dass Rio Tinto bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Bareinnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Minderheitsbeteiligungen an Partnern anstrebt.

Amos Fletcher, Analyst bei Barclays, erklärte letzten Monat, dass der Stellenabbau ein Kostensenkungsziel von rund einer Milliarde US-Dollar in den nächsten zwei bis drei Jahren unterstützen könnte.Trott hat die Vereinfachung des Geschäfts zu einem zentralen Grundsatz seiner Strategie gemacht, um sein Ziel zu erreichen, Rio Tinto zum "wertvollsten" Metall- und Bergbauunternehmen zu machen.

Einige Investoren äußerten Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Expansion von Rio Tintos Geschäft nach einer Reihe von Übernahmen. Das Unternehmen hat mittlerweile bis zu 20 Projekte in der Entwicklung und ist in über 30 Ländern in mehr als zehn Rohstoffgebieten aktiv. Rio Tinto strebt ein Produktionswachstum von 7 Prozent im Jahr 2025 und ein durchschnittliches jährliches Produktionswachstum von 3 Prozent bis 2030 an. Die Aktie ist in diesem Jahr 8,82 Prozent im Plus, verzeichnet am Donnerstag (11:00 MEZ) einen Kursanstieg von 2,26 Prozent und wird mit 77,88 Euro bewertet. Am Mittwoch hat JP Morgan für die Aktie eine "Buy"-Empfehlung ausgesprochen.

