Deutsche Bank Research senkt Siemens Healthineers auf 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 41,94 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -0,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 48,40 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +7,15 %/+42,09 % bedeutet.