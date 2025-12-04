Im Fokus: Universal Display ist mehr als einen Blick wert!
In diesem Kurzportrait geht es um Universal Display, die sich auf die Entwicklung, Lizenzierung und Bereitstellung von Materialien und Technologien für organische Leuchtdioden (Organic Light Emitting Diodes) spezialisiert. Das Unternehmen gilt heute als einer der weltweit führenden Anbieter im OLED-Bereich und ist durch seine Patente und Materialien zentral in der Wertschöpfungskette dieser Technologie verankert.- Hier den Artikel weiterlesen
Die 1994 gegründete Universal Display Corp. betreibt keine eigenen Displayfabriken, sondern fokussiert sich auf Forschung, Patente, Materialentwicklung und Lizenzverträge. Dieses sogenannte "Fabless-Modell" ermöglicht hohe Margen bei starker Skalierbarkeit.
