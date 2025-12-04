    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarie Brizard Wine and Spirits AktievorwärtsNachrichten zu Marie Brizard Wine and Spirits
    WORLD LIVING SOILS FORUM am 3. und 4. Juni 2026 im LUMA Arles

    Eine neue Governance zur Erweiterung der dritten Auflage

    PARIS, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, die Wein- und Spirituosenabteilung der LVMH-Gruppe, kündigt die dritte Ausgabe des World Living Soils Forum (WLSF) an, das gemeinsam mit ChangeNOW am 3. und 4. Juni 2026 im LUMA Arles veranstaltet wird. Um die Bewegung für die Regeneration der Böden zu verstärken und den Austausch von Lösungen zu erweitern, bringt Moët Hennessy engagierte Unternehmen zusammen, um die Veranstaltung gemeinsam mit seinem Beirat zu gestalten und zu organisieren.

    Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/moet-hennessy/9370351-en-world-living-soils-forum-at-luma-arles

    Am Vorabend des Weltbodentags ist es angebracht, erneut auf dieses komplexe, empfindliche und noch zu oft übersehene Ökosystem hinzuweisen. Als Grundlage des Lebens und Garant für die Entwicklung von Flora und Fauna, ja sogar für unsere Menschheit, sind Böden von entscheidender Bedeutung. Nach den jüngsten Berichten des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) speichert ein gesunder Boden doppelt so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre, beherbergt 50 % der terrestrischen Artenvielfalt, kann Wasser besser filtern und bis zu 20 Mal mehr Wasser speichern. Heute sind jedoch über 40 % der Böden weltweit durch Erosion, künstliche Beeinflussung, Verschmutzung oder Übernutzung geschädigt. Diese Situation ist nicht nur eine Umweltbedrohung, sondern stellt ein systemisches Risiko für unsere Ernährungssicherheit, unsere Klimaresistenz und unsere gesamte Wirtschaft dar.

    Ein internationales Forum für eine kollektive Aktion zur Erhaltung und Regeneration der Böden

    Das von Moët Hennessy im Jahr 2022 gegründete World Living Soils Forum hat sich als internationaler Treffpunkt für Akteure etabliert, die sich für die Gesundheit der Böden einsetzen. Sie bringt Wissenschaftler, Landwirte, Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, Start-ups, Investoren und Unternehmen zusammen, um Wissen, Innovationen und Feedback auszutauschen und den Wandel in der Landwirtschaft und im Weinbau voranzutreiben.

    Moët Hennessy setzt sein Engagement fort und kündigt die dritte Ausgabe des World Living Soils Forum an, das am 3. und 4. Juni 2026 im LUMA Arles stattfinden und wieder gemeinsam mit ChangeNOW organisiert werden wird.

    Um diese Bewegung zu verstärken und über wettbewerbs- und branchenspezifische Herausforderungen hinauszugehen, hat Moët Hennessy versucht, die Leitung des World Living Soils Forum weiterzuentwickeln, indem es Unternehmen, die sich wie es selbst für die Regeneration der Böden einsetzen, in die Gestaltung und Organisation einbezieht. Diese Unternehmen werden ihren Beitrag leisten, indem sie ihr Feedback und ihre Expertennetzwerke bündeln und neue operative Lösungen auf lokaler und internationaler Ebene fördern. Sie werden Mitglied des Beirats, der sich aus sechzehn externen Sachverständigen zusammensetzt, die die redaktionelle Ausrichtung und die Gesamtheit des Programms überwachen und beurteilen.

    Weitere Informationen werden folgen: worldlivingsoilsforum.com

    Über Moët Hennessy 

    Moët Hennessy ist die Wein- und Spirituosensparte des LVMH-Konzerns, der auch renommierte Weingüter besitzt, die unter dem Namen „LVMH Vins d'Exceptions" zusammengefasst sind. Moët Hennessy besteht aus siebenundzwanzig Häusern, die international für ihre reichen Terroirs, die Qualität ihrer Produkte und ihr handwerkliches Können anerkannt sind. Seit vielen Jahren engagiert sich Moët Hennessy für ein ökologisches und soziales Programm: „Living Soils Living Together".

    Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Château Minuty, Cheval des Andes, Cloudy Bay, Cravan, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps Vineyards, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Woodinville.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836414/Moet_Hennessy.jpg 
    Logo:  https://mma.prnewswire.com/media/2836415/WORLD_LIVING_SOILS_FORUM_Logo.jpg

    Soils, a complex and precious ecosystem

     

    WORLD LIVING SOILS FORUM Logo

    Moët Hennessy Kontakt
    Globale Unternehmenskommunikation & Pressearbeit
    Quentin Durand & Adrien Franceschi
    press@moethennessy.com 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/world-living-soils-forum-am-3-und-4-juni-2026-im-luma-arles-302632391.html





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
