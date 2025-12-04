    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Aurubis drehen ins Plus und nähern sich Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis-Aktien steigen um 1,4% auf 120,30 Euro.
    • Operativer Vorsteuergewinn bleibt 7% unter Erwartungen.
    • Dividendenvorschlag von 1,60 Euro über Markterwartung.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Aurubis drehen ins Plus und nähern sich Rekordhoch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten der Aurubis-Aktien hat ihr Kurs am Donnerstag ins Plus gedreht. Um 1,4 Prozent auf 120,30 Euro ging es zuletzt nach den Geschäftszahlen für 2024/25 nach oben, damit näherten sie sich wieder dem Rekordhoch vom Oktober bei 122,30 Euro an.

    Die zentrale Kennziffer, der operative Vorsteuergewinn, sei im Schlussquartal 7 Prozent unter der mittleren Markterwartung geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie liege dagegen über der Markterwartung von 1,51 Euro. Vom Ausblick gingen keine neuen inhaltlichen Impulse aus./bek/stw/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 119,9 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,49 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -45,13 %/-9,91 % bedeutet.




    AKTIE IM FOKUS 2 Aurubis drehen ins Plus und nähern sich Rekordhoch
