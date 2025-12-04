Bundestag beschließt Entlastung für Pendler und Gastronomie
Für Sie zusammengefasst
- Steuerentlastungen für Pendler, Gastronomen, Ehrenamtler
- Mehrwertsteuer auf Gastronomiespeisen sinkt auf 7%
- Pendlerpauschale und Ehrenamtspauschale steigen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat steuerliche Entlastungen für Pendlerinnen und Pendler, Gastronomen und Ehrenamtler beschlossen. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von derzeit 19 auf 7 Prozent sinken. Die Pendlerpauschale für kurze Strecken soll steigen. Die Steuerpauschale für ehrenamtlich Engagierte soll angehoben werden.
Ob die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren, ist allerdings offen: Den Ländern entgehen dadurch Steuereinnahmen, sie fordern deshalb eine Kompensation vom Bund. Die Bundesregierung ist dazu aber nicht bereit./tam/DP/jha
