    Bundestag beschließt Entlastung für Pendler und Gastronomie

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuerentlastungen für Pendler, Gastronomen, Ehrenamtler
    • Mehrwertsteuer auf Gastronomiespeisen sinkt auf 7%
    • Pendlerpauschale und Ehrenamtspauschale steigen

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat steuerliche Entlastungen für Pendlerinnen und Pendler, Gastronomen und Ehrenamtler beschlossen. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von derzeit 19 auf 7 Prozent sinken. Die Pendlerpauschale für kurze Strecken soll steigen. Die Steuerpauschale für ehrenamtlich Engagierte soll angehoben werden.

    Ob die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren, ist allerdings offen: Den Ländern entgehen dadurch Steuereinnahmen, sie fordern deshalb eine Kompensation vom Bund. Die Bundesregierung ist dazu aber nicht bereit./tam/DP/jha



