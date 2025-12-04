76% Rallyepotenzial
Wall-Street hebt D-Wave aufs Podest – Aktie schießt zweistellig nach oben
Evercore sieht D-Wave als DEN Favoriten im kommenden Quantenumbruch. Mit über 800 Millionen US-Dollar Cash und Full-Stack-Technologie gilt das Unternehmen als seltene Erfolgschance im Sektor.
- D-Wave als Favorit im Quantencomputing-Sektor.
- 800 Millionen US-Dollar Cash für Technologieausbau.
- Analyst sieht 76% Aufwärtspotenzial für D-Wave-Aktie.
D-Wave Quantum hat am Mittwoch einen zweistelligen Kurssprung verzeichnet, nachdem Evercore ISI die Aktie erstmals bewertet und mit "Outperform" versehen hat. Das Kursziel von 44 US-Dollar signalisiert selbst nach der Rallye noch 76 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Analyst Mark Lipacis bezeichnet D-Wave als "führenden Akteur, da die Computerindustrie ihren nächsten tektonischen Wandel hin zu einer Ära des Quantencomputings erlebt" und hebt drei Faktoren hervor: D-Wave sei das erste Quantenunternehmen mit kommerziellen Erlösen, verfüge über ein Full-Stack-Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen und sei mit über 800 Millionen US-Dollar finanziell stark genug, um Technologieausbau und mögliche Übernahmen zu finanzieren.
CEO Alan Baratz betonte nach den jüngsten Quartalszahlen, dass der Ausbau des Gate-Modell-Programms zur Ergänzung des starken Annealing-Systems Priorität habe. "Mit rund 830 Millionen US-Dollar auf der Bank verfügen wir über die Ressourcen, um mehr in dieses Programm zu investieren, sowohl durch interne Investitionen als auch durch Akquisitionen", sagte Baratz. Ein bestehender Kunde habe bereits signalisiert, dass er ein Gate-Modell-System sofort nutzen würde, was den adressierbaren Markt erweitert.
Evercore argumentiert, dass der Zeitpunkt für ein Engagement in die Branche trotz begrenzter kommerzieller Erfolge vieler Wettbewerber günstig sei. Lipacis verweist auf historische Parallelen: "Jede aufeinanderfolgende tektonische Verschiebung in der Computerbranche überraschte Investoren mit neuen Workloads und führte zu einer 100- bis 1000-fachen Aktienperformance für Full-Stack-Ökosystemführer." Um das volle Potenzial auszuschöpfen, müsse man laut seiner Analyse rund zehn Jahre vor dem tatsächlichen Umbruch investieren. Bei mehr als 40 konkurrierenden Quantenfirmen erwartet er eine Konsolidierungsphase, sieht D-Wave aber gut positioniert. Er geht davon aus, dass das Unternehmen langfristig bis zu 12 Prozent des globalen Quantencomputermarktes erobern könnte, dessen Wert die Consulting BCG für 2035 auf 15 bis 30 Milliarden US-Dollar schätzt.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 21,79EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.