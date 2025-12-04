Wall-Street hebt D-Wave aufs Podest – Aktie schießt zweistellig nach oben

D-Wave Quantum hat am Mittwoch einen zweistelligen Kurssprung verzeichnet, nachdem Evercore ISI die Aktie erstmals bewertet und mit "Outperform" versehen hat. Das Kursziel von 44 US-Dollar signalisiert selbst nach der Rallye noch 76 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Analyst Mark Lipacis bezeichnet D-Wave als "führenden Akteur, da die Computerindustrie ihren nächsten tektonischen Wandel hin zu einer Ära des Quantencomputings erlebt" und hebt drei Faktoren hervor: D-Wave sei das erste Quantenunternehmen mit kommerziellen Erlösen, verfüge über ein Full-Stack-Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen und sei mit über 800 Millionen US-Dollar finanziell stark genug, um Technologieausbau und mögliche Übernahmen zu finanzieren.

CEO Alan Baratz betonte nach den jüngsten Quartalszahlen, dass der Ausbau des Gate-Modell-Programms zur Ergänzung des starken Annealing-Systems Priorität habe. "Mit rund 830 Millionen US-Dollar auf der Bank verfügen wir über die Ressourcen, um mehr in dieses Programm zu investieren, sowohl durch interne Investitionen als auch durch Akquisitionen", sagte Baratz. Ein bestehender Kunde habe bereits signalisiert, dass er ein Gate-Modell-System sofort nutzen würde, was den adressierbaren Markt erweitert.