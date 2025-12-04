    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Schaeffler Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 04.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Schaeffler Aktie bisher um +4,90 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Schaeffler Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,90 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schaeffler Aktie. Nach einem Plus von +0,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 7,3800. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Schaeffler über einen Zuwachs von +28,02 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +8,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Schaeffler einen Anstieg von +65,34 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,09 %
    1 Monat +1,11 %
    3 Monate +28,02 %
    1 Jahr +66,35 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, insbesondere um die Möglichkeit einer Jahresendrallye und den Widerstand bei 7,5 bis 8 Euro. Anleger sind optimistisch, dass die Aktie über 7 Euro steigen könnte, während einige Skepsis über die Nachhaltigkeit des aktuellen Kursanstiegs äußern. Technische Analysen und unterschiedliche Meinungen prägen die Beiträge.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,95 Mrd.EUR € wert.

    Revolution in der Rüstungsindustrie: Helsing und Schaeffler starten Drohnen-Offensive!


    Das Münchner Drohnen-Startup Helsing und der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler haben beim Rüstungsgipfel in Berlin eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel dieser Kooperation ist der Ausbau der …

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +4,05 %
    +9,40 %
    +1,66 %
    +28,35 %
    +66,25 %
    +8,73 %
    +13,55 %
    -58,95 %
    -47,71 %
