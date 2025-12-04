    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Investoren-Revolte gegen Trumps neuen Fed-Chef Hassett!

    Die Fed, so die klare Botschaft, würde einerseits dadurch zu stark politisiert, andererseits würden die Anleihe-Renditen steigen

    Große Investoren, die am Anleihemarkt agieren, haben klar gemacht, dass sie mit der Ernennung von Kevin Hassett als neuen Fed-Chef durch Trump nicht einverstanden wären! Die Fed, so die klare Botschaft, würde einerseits dadurch zu stark politisiert, andererseits würden die Anleihe-Renditen steigen, wenn die Fed unter Hassett die Zinsen zu stark senke und damit die Inflation wieder schüre. Wird Trump auf diese Botschaft hören? Tut er das nicht, dürften die "bond vigilantes" die Risikoprämien für US-Staatsanleihen nach oben treiben und damit den US-Präsidenten früher oder später zur Umkehr zwingen..

    Das Video "Investoren-Revolte gegen Trumps neuen Fed-Chef Hassett!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
