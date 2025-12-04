    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ifo-Geschäftsklima besserte sich 2025 kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt gedämpft.
    • Ifo-Index fiel auf 88,1 Punkte, kaum Erholung.
    • BDI erwartet Produktionsrückgang von 2 Prozent.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Jahresverlauf 2025 laut dem Ifo-Geschäftsklima kaum verbessert. "Die Unternehmen blicken nüchtern und besorgt auf die wirtschaftliche Entwicklung", sagte der Umfragenleiter des Münchener Instituts, Klaus Wohlrabe. Im November war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte gefallen - damit liegt der Index derzeit nur knapp 2,8 Punkte über dem Wert von Januar.

    Die Geschäftslage verschlechterte sich zudem geringfügig (minus 0,4 Punkte), nur die Erwartungen der Unternehmen legten etwas stärker zu (plus 5,9 Punkte). "Wir sehen eine nur von den Erwartungen getriebene Stabilisierung des Geschäftsklimas, und die Euphorie vom Jahresstart ist schon wieder verblasst", sagte Wohlrabe. Zwar habe sich die Stimmung in der Industrie seit Januar spürbar verbessert, blieb aber in fast allen Branchen im negativen Bereich. "Insgesamt zeigt sich über alle Wirtschaftsbereiche hinweg, dass man nicht von einer Erholung sprechen kann", so Wohlrabe.

    Die Stimmung im Handel erholte sich demnach etwas, blieb aber zum Jahresende auf sehr niedrigem Niveau. Im Bau gab es dagegen über das Jahr hinweg eine Aufwärtstendenz, wobei die Branche aus einem tiefen Tal kam.

    Erst am Dienstag hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einen Bericht veröffentlicht, wonach für dieses Jahr einen Rückgang der Produktion um zwei Prozent erwartet wird. BDI-Präsident Peter Leibinger sprach in Bezug darauf von einem "freien Fall" des Wirtschaftsstandorts Deutschland und der "tiefsten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik"./nkl/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
