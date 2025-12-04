    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Innenminister wollen bei Drohnenabwehr eng zusammenarbeiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenabwehrzentrum wird in zwei Wochen eröffnet.
    • Fokus auf Flughäfen, Kasernen und Energieversorger.
    • Einigkeit über Drohnenabwehr, Streit bei Fußballgewalt.

    BREMEN (dpa-AFX) - Um unerlaubt fliegende Drohnen in Zukunft besser bekämpfen zu können, wollen die Innenminister von Bund und Ländern (IMK) ein Drohnenabwehrzentrum einrichten, das in knapp zwei Wochen eröffnet werden soll. Eine neu gegründete Bundespolizei-Einheit, die darauf spezialisiert ist, unbemanntes Fluggerät unschädlich zu machen, führte den Teilnehmern der IMK-Herbstkonferenz in Bremen in einem Park vor, wie das mit ihrem Gerät in der Praxis funktioniert. Mehrere Landesminister berichteten von den bei ihren Polizeien bereits vorhandenen Fähigkeiten zur Drohnenabwehr.

    Drohnenabwehrzentrum soll bald Betrieb aufnehmen

    Aus dem Kreis der Innenminister war zu hören, man habe für die geplante Zusammenarbeit in dem Drohnenabwehrzentrum einen tragfähigen Kompromiss gefunden. Dabei geht es einerseits darum, ein gemeinsames Lagebild zu erstellen und allen Beteiligten zugänglich zu machen. Andererseits muss dann, wenn "unkooperative Drohnen" gesichtet werden, bei denen Spionage, Sabotage oder gar ein Angriff auf Menschen zu befürchten ist, schnell entschieden werden, wer sich darum kümmert: die Landespolizei, die Bundespolizei oder die Bundeswehr.

    Auch die zivile Luftraumüberwachung müsse dort eingebunden sein, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD).

    Flughäfen und Kasernen im Blick

    Im Fokus stehen bei der Drohnenabwehr vor allem Flughäfen, Bundeswehr-Standorte und Energieversorger. Drohnensichtungen an wichtigen Einrichtungen in Deutschland haben nach Angaben der Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zugenommen. Grote betonte jedoch: "Wir werden nicht neben jedes Kraftwerk, neben jede Hafenanlage eine Polizeieinheit stellen."

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, nicht jede Drohne stelle automatisch eine Bedrohung dar. Gleichzeitig sei für ihn klar: "Wer uns bedroht, der muss damit rechnen, dass wir uns zur Wehr setzen." Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte, die Bundeshauptstadt habe zur Drohnenabwehr bereits für die Sicherheit bei der Fußball-EM 2024 Kapazitäten aufgebaut.

    Strittige Themen bei der Innenministerkonferenz

    Weniger Einigkeit herrscht unter den noch bis Freitag in Bremen versammelten Ministern, was Maßnahmen gegen Gewalt bei Fußballspielen angeht. Besprochen werden müssen auch die Folgen der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems für die Länder. Das betrifft vor allem Bundesländer mit internationalen Flughäfen, an denen es Asylprüfungen für Menschen aus Staaten mit geringer Anerkennungsquote geben soll./abc/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Innenminister wollen bei Drohnenabwehr eng zusammenarbeiten Um unerlaubt fliegende Drohnen in Zukunft besser bekämpfen zu können, wollen die Innenminister von Bund und Ländern (IMK) ein Drohnenabwehrzentrum einrichten, das in knapp zwei Wochen eröffnet werden soll. Eine neu gegründete Bundespolizei-Einheit, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     