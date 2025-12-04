Ethereum springt nach Fusaka-Upgrade um 5%

Ethereum notiert am Donnerstagmittag bei 3.205 US-Dollar und damit 5 Prozent höher auf 24-Stunden-Sicht. Die zweitgrößte Kryptowährung reagiert damit deutlich auf das am Mittwoch aktivierte "Fusaka"-Upgrade – ein technologischer Meilenstein, den Branchenstimmen als Beginn einer neuen Skalierungsphase für das Ethereum-Ökosystem bezeichnen.

Das Fusaka-Upgrade, markiert die zweite große Netzwerkaktualisierung des Jahres und das 17. Major-Update in der Geschichte Ethereums. Es soll den Weg ebnen für ein effizienteres, datenoptimiertes und leichter skalierbares Ökosystem.

Im Mittelpunkt steht PeerDAS (Peer Data Availability Sampling), ein neuartiger Mechanismus zur dezentralen Datenspeicherung, der es einzelnen Prozessen erlaubt, nur Teile der sogenannten "Blob-Daten" zu speichern. Das reduziert den Speicher- und Bandbreitenbedarf drastisch und ermöglicht laut Entwicklern eine bis zu achtfache Steigerung der Datenkapazität im Vergleich zu bisherigen Limits.

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin bezeichnete PeerDAS als "das tatsächliche Eintreten von Sharding" – ein Konzept, das die Entwickler-Community seit 2015 als langfristiges Ziel verfolgt. "Mit Fusaka haben wir endlich das Daten-Sampling, das Ethereum seit Jahren braucht", schrieb Buterin auf X.

"Fusaka ist ein massives Infrastruktur-Update, das die Kapazität des Netzwerks signifikant erweitert, ohne seine Stabilität zu gefährden", sagte Shiv Shankar, CEO der Zero-Knowledge-Plattform Boundless. "Diese Änderungen wurden seit Jahren gefordert und sind entscheidend für den nächsten Wachstumsschritt."

Starke Marktreaktion – Hai-Wallets kaufen zu

Nach der Aktivierung verzeichnete Ethereum ein deutliches Handelsvolumenwachstum von rund 28,2 Milliarden auf 32 Milliarden US-Dollar innerhalb weniger Stunden. Laut Blockchain-Analyseplattform Santiment ist der Kursanstieg auf "starke Akkumulation durch Hai-Wallets" zurückzuführen – also Adressen, die zwischen 1.000 und 10.000 ETH halten.

Im Handel zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen schwankte der Kurs zwischen 3.150 und 3.210 US-Dollar, bevor er sich bei 3.200 US-Dollar einpendelte. Analysten sehen darin ein Zeichen wachsender institutioneller Zuversicht.

Ethereum Foundation beschleunigt Entwicklungsrhythmus

Mit Fusaka läutet die Ethereum Foundation auch einen neuen Entwicklungszyklus ein: Zukünftig sollen zwei große Hard Forks pro Jahr erscheinen. Damit will das Entwicklerteam nach Jahren des eher gemächlichen Fortschritts einen schnelleren Innovationsrhythmus etablieren.

Seit dem erfolgreichen Übergang auf Proof-of-Stake ("Merge") im September 2022 hatte Ethereum jeweils nur ein großes Update pro Jahr veröffentlicht – darunter Shapella (2023), Dencun (2024) und Pectra (Mai 2025). Fusaka wurde nur sieben Monate nach dem letzten Upgrade aktiviert.

Ausblick: Nächstes Upgrade "Glamsterdam" schon in Planung

Ethereum-Forscher haben bereits mit den Arbeiten am nächsten Major-Update namens "Glamsterdam" begonnen, das voraussichtlich 2026 erscheinen soll. Bis dahin sollen laut Roadmap zwei BPO-Erweiterungen die Blob-Kapazität (Menge des temporären Datenspeichers für Layer-2-Transaktionsdaten) weiter erhöhen – auf bis zu 21 Blobs pro Block.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

ETH / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 3.192USD auf CryptoCompare Index (04. Dezember 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.



