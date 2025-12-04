Meta droht Ärger
EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
- EU-Kommission prüft Meta wegen Wettbewerbsverstößen.
- Verdacht: Meta schränkt KI-Anbieter bei WhatsApp ein.
- Neues Verfahren könnte rechtliche Folgen für Meta haben.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission leitet wegen möglicher Verstöße gegen europäisches Wettbewerbsrecht ein neues Verfahren gegen den Facebook-Konzern Meta ein. Konkret geht es um den Verdacht, dass Meta den Zugang von Anbietern Künstlicher Intelligenz (KI) zum Messaging-Dienst WhatsApp rechtswidrig beschränkt./mjm/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 551,5 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5750. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 845,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 915,00USD was eine Bandbreite von +40,13 %/+60,27 % bedeutet.
Das Umsatzwachstum ist allerdings beachtlich und angeblich profitiert man da bereits materiell von KI (Werbung wird effizienter). Für das Wachstum und die Profitabilität, die z.B. deutlich über Amazon‘s Werten liegt, wird Meta einem KGV von c.20 bewertet wohingegen Amazon bei über 30x liegt.