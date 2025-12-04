EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 551,5 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5750. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 845,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 915,00USD was eine Bandbreite von +40,13 %/+60,27 % bedeutet.