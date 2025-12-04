Wirtschaft
EU-Kommission ermittelt gegen Meta wegen KI-Zugang zu Whatsapp
Foto: Frau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission hat eine formelle Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob Metas neue Richtlinie zum Zugang von KI-Anbietern zu Whatsapp gegen EU-Wettbewerbsregeln verstößt. Das teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit.
Die Richtlinie, die im Oktober 2025 angekündigt wurde, untersagt es Anbietern von künstlicher Intelligenz, die "Whatsapp Business Solution" zu nutzen, wenn KI der primäre angebotene Dienst ist. Unternehmen dürfen KI-Tools weiterhin für unterstützende Funktionen wie automatisierten Kundensupport verwenden.
Die Kommission äußerte Bedenken, dass die neue Richtlinie Drittanbietern von KI den Zugang zu Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum erschweren könnte. Die Untersuchung umfasst den gesamten EWR mit Ausnahme Italiens, um Überschneidungen mit den laufenden Verfahren der italienischen Wettbewerbsbehörde zu vermeiden. Sollte sich herausstellen, dass die Praktiken gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen, könnte dies als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gewertet werden.
"Die KI-Märkte boomen in Europa und darüber hinaus", sagte EU-Kommissionsvize Teresa Ribera. "Wir müssen sicherstellen, dass die europäischen Bürger und Unternehmen in vollem Umfang von dieser technologischen Revolution profitieren können, und Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass marktbeherrschende digitale Unternehmen ihre Macht missbrauchen, um innovative Wettbewerber zu verdrängen." Aus diesem Grund prüfe man, ob die neue Politik von Meta nach den Wettbewerbsregeln rechtswidrig sein könnte, so Ribera.
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
dostjewskii schrieb 03.12.25, 13:23
Der Kurs ist mittlerweile bei 555 Euro. Nix is mit 400 Euro.mitdiskutieren »
JBelfort schrieb 20.11.25, 07:42
Das haben die hyperscaler wie Google und Amazon aber auch und deren Kurse steigen. Bei Meta hat der Markt ein kleine Vertrauensproblem - da Zuck bereits bei dem Virtual Reality Business nicht abgeliefert und das Ding Verluste schreibt.mitdiskutieren »
Das Umsatzwachstum ist allerdings beachtlich und angeblich profitiert man da bereits materiell von KI (Werbung wird effizienter). Für das Wachstum und die Profitabilität, die z.B. deutlich über Amazon‘s Werten liegt, wird Meta einem KGV von c.20 bewertet wohingegen Amazon bei über 30x liegt.
JBelfort schrieb 18.11.25, 21:21
Es wird eingepreist werden. Wenn nicht heute, dann die kommenden Tage oder Wochen. Das Marktumfeld ist gerade übel. Die Nachricht ist sehr gut. Das Ganze war immer ein Grund für das niedrigere KGV im Vergleich zu den anderen der Mag7mitdiskutieren »
