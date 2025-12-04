UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 315 auf 295 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der dänische Hersteller werde den durch die US-Regierung angeschobenen starken Preisverfall bei Gewichtssenkern nicht ausgleichen können, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Zwar rechnet er bald mit einem kräftigen Anstieg der Verschreibungen unter anderem durch neue Regelungen des staatlichen Versicherungsprogramms Medicare. Auf Novo dürften aber nur ein Viertel der neuen Patienten entfallen. Für 2026 sei daher für das wichtige Mittel Wegovy ein Umsatzrückgang von 6 Prozent in den USA zu erwarten./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 40,68EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 315

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



