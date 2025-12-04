UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2.250 auf 1.850 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sanjeet Aujla begründete die Abstufung am Mittwochabend mit anhaltenden Risiken auf dem US-Markt für Spirituosen. Mit einem rückläufigen Tequila-Geschäft und sinkenden Marktanteilen sei es schwer, an eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung im ersten Halbjahr 2026 zu glauben. Immerhin rechnet Aujla aber mit einem anziehenden Europa-Geschäft, zudem sieht er Spielraum für eigene Maßnahmen des Konzerns./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,80EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18,5

Kursziel alt: 22,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,18 € , was eine Steigerung von +10,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer