UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 87 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumsaussichten des französischen Spirituosenherstellers lägen unterhalb des Üblichen, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwochnachmittag. Der Konzern sei mit länger anhaltenden Problemen in der Branche konfrontiert, und auch die angespannte Finanzsituation schränke den Schuldenabbau und das mittelfristige Wachstum ein. Allerdings bilde die aktuelle Bewertung an der Börse bereits einen Großteil dieser Risiken ab./rob/tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 76,64EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 € , was einem Rückgang von -2,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer