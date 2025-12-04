Neues Mega-Projekt: Klarna zündet globales KI-Programm

Klarna hat ein weltweites Programm aufgelegt, das künstliche Intelligenz zur Klimaanpassung in besonders gefährdeten Regionen nutzbar machen soll. Das Unternehmen will damit lokale Innovationen fördern, die konkrete Probleme wie Wasserknappheit, Ernteausfälle oder Gesundheitsrisiken adressieren. "KI hat verändert, wie Menschen finanzielle Entscheidungen treffen, und wir glauben, dass sie das auch für die Klimaanpassung kann", sagte David Sandström, Marketingchef von Klarna. Er betonte, das Programm solle Innovatoren stärken, "komplexe Umweltdaten zu interpretieren und in lokal relevante Lösungen zu übersetzen".

Von der Idee zum skalierbaren Werkzeug

Klarna begleitet ausgewählte Organisationen über 18 Monate mit Finanzierung, technischer Beratung und strategischem Mentoring. Das Unternehmen verweist auf zwei Jahre intensiver KI-Integration ins eigene Geschäftsmodell und will diese Erfahrung jetzt für globale Klimaanpassung nutzbar machen.

Ein unabhängiges Expertengremium wählte sechs Projekte aus, die besonders wirkungsvolle und verantwortungsvolle KI-Ansätze verfolgen. Dazu gehört die indische Organisation SEEDS, die Katastrophenschäden mit KI und Satellitendaten schneller verifiziert, damit Familien zügiger Unterstützung erhalten. Acres of Ice entwickelt weltweit künstliche Gletscher, die Bergbauern lebenswichtige Bewässerung sichern. In Nigeria spürt Geotek Water Solutions mithilfe von KI verborgene Wasserquellen auf. Die Self-Employed Women’s Association und das IFPRI in Indien liefern Frauen über eine KI-gestützte Beraterin präzise lokale Wetterwarnungen direkt aufs Handy. Die Sakawarga Foundation in Indonesien trainiert Dorfgemeinschaften mit einem KI-Coach in lokaler Sprache für Katastrophenfälle. GainForest in Lateinamerika nutzt KI, um indigene Waldhüter beim Monitoring von Biodiversität zu unterstützen.

Globale Resonanz auf Ausschreibung

Die Ausschreibung hatte zuvor mehr als 1.200 Bewerbungen aus aller Welt angezogen, mit starken Impulsen aus Afrika, Indien und Lateinamerika. Viele Einreichungen widmeten sich klimasmarter Landwirtschaft und Frühwarnsystemen. Projekte mit generativen Sprachmodellen setzten vor allem auf Natural Language Processing, um selbst abgelegene Gemeinden zu erreichen.

Rachel Adams, Gründerin des Global Centre on AI Governance, lobte das Programm als "starkes Beispiel dafür, wie KI Gemeinden an der Klimafront dienen kann". Es erhöhe die Aufmerksamkeit für Organisationen, die Technologie dort einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werde.

Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für Strom Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit

Preisgarantie. Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mitPreisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

Klarna baut Nachhaltigkeitsstrategie aus

Das Programm baut auf Klarnas Klima- und Naturfonds auf. Gemeinsam mit The Climate Collective hat das Unternehmen seit 2021 über 24 Millionen US-Dollar in mehr als hundert Klima- und Naturschutzprojekte gelenkt und 15 Organisationen beim Einsatz von KI unterstützt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Klarna Group Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 26,40EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!