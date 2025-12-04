    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahn-Chefin will Topmanagement halbieren

    Wirtschaft - Bahn-Chefin will Topmanagement halbieren
    Foto: Evelyn Palla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Drei Monate nach ihrem Amtsantritt plant Bahn-Chefin Evelyn Palla einen weitreichenden Umbau der Konzernzentrale. Nach Aufsichtsratsunterlagen, über die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet, soll die erste Führungsebene unterhalb des Vorstands von 43 auf 22 Posten schrumpfen. Auch die fünf Positionen der Konzernbeauftragten sollen wegfallen.

    Insgesamt strebt Palla einen "deutlichen" Personalabbau in der Konzernholding an. In den Vorständen der Tochtergesellschaften sollen zudem vier Posten gestrichen werden. Der Vorstand von DB Regio soll von sechs auf fünf, der von DB Fernverkehr von fünf auf vier Mitglieder reduziert werden. Bei der Infrastruktursparte DB Infrago sind sechs statt bisher acht Vorstände vorgesehen.

    Entscheidungen sollen künftig wieder dezentral und mit klarer Verantwortung der jeweiligen CEOs getroffen werden. Palla will in allen Töchtern den Fokus auf Wirtschaftlichkeit stärken und zentrale Konzernprogramme zurückfahren.

    Der Konzernvorstand war bereits von acht auf sechs Mitglieder verkleinert worden, die Ressorts Infrastruktur und Technik werden zum Jahresende aufgelöst. Erste Schritte des neuen Managementkonzepts sollen bis zum 1. Januar 2026 greifen, einzelne Stellen noch in diesem Jahr entfallen.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Bahn-Chefin will Topmanagement halbieren Drei Monate nach ihrem Amtsantritt plant Bahn-Chefin Evelyn Palla einen weitreichenden Umbau der Konzernzentrale. Nach Aufsichtsratsunterlagen, über die das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet, soll die erste …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     