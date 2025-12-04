Palantirs Deal mit Nvidia: Kommt jetzt der Durchbruch für KI-Rechenzentren?

Palantir Technologies, Nvidia und CenterPoint Energy entwickeln eine neue Softwareplattform, die den Bau moderner KI-Rechenzentren erheblich beschleunigen soll. Die Partner nennen das System "Chain Reaction". Es soll Unternehmen helfen, Genehmigungen, Lieferketten und Baustellen effizienter zu koordinieren.

Chain Reaction knüpft an ein gemeinsames Projekt von Palantir und Nvidia an, das erst vor wenigen Wochen vorgestellt wurde. Damals ging es um KI-gestützte Logistiklösungen für Unternehmen wie Lowe’s. Nun wollen die Partner deutlich weitergehen und die gesamte Lieferkette im Rechenzentrumsbau abbilden.

Nvidia bringt dabei seine enge Zusammenarbeit mit Auftragsfertigern wie Taiwan Semiconductor Manufacturing ein. CenterPoint Energy steuert Expertise bei Genehmigungen und beim Ausbau von Stromnetzen bei. Diese Prozesse müssen nahtlos ineinandergreifen, damit neue KI-Zentren rechtzeitig ans Netz gehen.

Nvidia-Manager Justin Boitano betonte im Gespräch mit Reuters:

"Es ist eine sehr komplexe Lieferkette. Jeder Partner im Ökosystem wird berührt, wenn wir diese Infrastruktur im großen Maßstab aufbauen."

KI soll Verzögerungen frühzeitig erkennen

Viele Probleme entstehen heute, weil entscheidende Hinweise nicht in strukturierten Unternehmenssystemen, sondern verteilt in E-Mails oder Dokumenten liegen. Laut den beteiligten Unternehmen kann künstliche Intelligenz solche verstreuten Daten analysieren und potenzielle Verzögerungen früh erkennen.

Tristan Gruska, Chef für Energieinfrastruktur bei Palantir, erklärte: "Ob Energieversorger, Entwickler oder Betreiber, die Verzögerungen verstärken sich gegenseitig, und überall gibt es Abhängigkeiten." Chain Reaction soll diese Abhängigkeiten sichtbar machen und passende Maßnahmen vorschlagen.

Ziel: Weniger Engpässe beim weltweiten KI-Ausbau

Da KI-Rechenzentren heute so viel Strom verbrauchen können wie eine kleine Stadt, sind präzise Planung und enge Abstimmung entscheidend. Die neue Plattform soll Engpässe reduzieren und den globalen Ausbau der KI-Infrastruktur beschleunigen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion