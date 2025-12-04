    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International
    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland hat weniger Gesundheitsvorgaben als EU.
    • Prävention sollte nicht nur Privatsache sein.
    • Hohe Risiken für Krebs durch ungesunden Lebensstil.
    In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland gibt es laut einer Auswertung weniger staatliche Vorgaben gegen Gesundheitsschäden durch Rauchen, Alkohol oder stark gesüßte Lebensmittel als in anderen europäischen Ländern. In Großbritannien, Irland und im skandinavischen Raum sei die Präventionspolitik stärker an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Eindämmen von Erkrankungen ausgerichtet, teilten die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und das Deutsche Krebsforschungszentrum nach einer eigenen Analyse mit.

    Im Blick des Vergleichs von 18 Ländern standen beispielsweise Rauchverbotszonen, Werbebeschränkungen, Abgaben auf gezuckerte Softdrinks oder "gesunde Ernährungsumgebungen" in Schulen. Die Chefin des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, sagte: "Prävention ist nicht nur Privatsache oder eine Frage der Eigenverantwortung." Die Politik sei gefordert, die gesunde Wahl zur einfacheren und leichteren Wahl im Alltag zu machen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Diageo!
    Long
    15,10€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 10,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    18,44€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 9,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Risiko für Krebs und Diabetes

    Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums gelten 40 Prozent aller Krebserkrankungen als Folge eines ungesunden Lebensstils. Mehr als die Hälfte dieser vermeidbaren Fälle gingen auf das Konto von Tabak, Alkohol, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel, sagte Vorstandschef Michael Baumann. Sie steigerten auch das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte, Deutschland habe bei der Gesundheitsförderung im internationalen Vergleich erheblichen Nachholbedarf. Er forderte unter anderem, Steuern auf Nikotin, Alkohol und Zucker zu erhöhen, um den Konsum zu reduzieren und Präventionsprogramme zu finanzieren./sam/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 107,67 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,13GBP. Von den letzten 8 Analysten der British American Tobacco Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00GBP was eine Bandbreite von -31,17 %/+9.009,31 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol In Deutschland gibt es laut einer Auswertung weniger staatliche Vorgaben gegen Gesundheitsschäden durch Rauchen, Alkohol oder stark gesüßte Lebensmittel als in anderen europäischen Ländern. In Großbritannien, Irland und im skandinavischen Raum sei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     