In Deutschland weniger Vorgaben gegen Rauchen und Alkohol

Risiko für Krebs und Diabetes



Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums gelten 40 Prozent aller Krebserkrankungen als Folge eines ungesunden Lebensstils. Mehr als die Hälfte dieser vermeidbaren Fälle gingen auf das Konto von Tabak, Alkohol, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel, sagte Vorstandschef Michael Baumann. Sie steigerten auch das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte, Deutschland habe bei der Gesundheitsförderung im internationalen Vergleich erheblichen Nachholbedarf. Er forderte unter anderem, Steuern auf Nikotin, Alkohol und Zucker zu erhöhen, um den Konsum zu reduzieren und Präventionsprogramme zu finanzieren./sam/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 49,90 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,38 %.

Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 107,67 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,13GBP. Von den letzten 8 Analysten der British American Tobacco Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.500,00GBP was eine Bandbreite von -31,17 %/+9.009,31 % bedeutet.