    Infinix und Pininfarina kündigen strategische Designpartnerschaft an, um die Zukunft von Premium-Smartphones voranzutreiben

    Die Zusammenarbeit gibt eine Vorschau auf das in Kürze erhältliche Infinix NOTE 60 Ultra, das von Pininfarina entworfen wurde

    HONGKONG, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab Infinix während der Business of Design Week 2025 eine wegweisende strategische Partnerschaft mit Pininfarina bekannt, dem legendären italienischen Designhaus mit einer 95-jährigen Tradition in der Gestaltung einiger der weltweit renommiertesten Automobile sowie bahnbrechender Produkte in verschiedenen Bereichen wie Luxus-Lifestyle, Architektur und Yachtbau. Diese Zusammenarbeit markiert den Beginn einer neuen Flaggschiff-Designserie und das Infinix NOTE 60 Ultra wird das erste Smartphone sein, das aus dieser Allianz hervorgeht.

    A photo captured at Business of Design Week 2025 shows a Pininfarina representative unveiling the new design partnership to the public.

    Von den legendären Kurven des Ferrari Testarossa bis hin zur ikonischen Silhouette des Alfa Romeo Spider: Seit 1930 gilt jede Kreation mit dem Pininfarina-Emblem als Meisterwerk italienischen Designs und italienischer Innovation. Nun bringt Pininfarina sein Erbe und seinen Lebensstil – geprägt von Eleganz und Leistung – auf ein Smartphone. Das kommende „Infinix NOTE 60 Ultra Design von Pininfarina" stellt nicht nur für das Studio, sondern für die gesamte Branche einen Meilenstein dar.

    Infinix tritt der Kollaboration in einer Zeit außergewöhnlicher globaler Dynamik bei, in der die Lieferungen und Marktanteile stark ansteigen. Laut dem Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker von IDC erzielte Infinix im zweiten Quartal 2025 den größten Anstieg der Auslieferungen im Vergleich zum Vorquartal in Südostasien. Durch die Verbindung der ikonischen Designphilosophie von Pininfarina mit dem Streben nach technologischer Innovation von Infinix möchte die Allianz neue Maßstäbe für die Herstellung hochwertiger Smartphones setzen und einem globalen Publikum ein hochwertiges, designorientiertes Erlebnis bieten.

    „Durch die Zusammenarbeit mit führenden Partnern aus verschiedenen Bereichen treiben wir die Premiumisierung von Infinix kontinuierlich voran", erklärte Tony Zhao, Geschäftsführer von Infinix. „Unsere Zusammenarbeit mit Pininfarina ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Designbasis unserer zukünftigen Produkte, beginnend mit der NOTE 60-Serie. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement, verstärkt in hochwertiges Design zu investieren und einen neuen ästhetischen Maßstab für zukünftige Flaggschiffprodukte zu setzen."

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
