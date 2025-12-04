Nagarro Aktie auf Höhenflug - 04.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nagarro Aktie. Mit einer Performance von +5,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nagarro Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 76,65€, mit einem Plus von +5,11 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Nagarro investiert war, konnte einen Gewinn von +43,54 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Nagarro Aktie damit um +3,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nagarro einen Rückgang von -7,12 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat +52,81 % 3 Monate +43,54 % 1 Jahr -20,83 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.