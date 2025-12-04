    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ein Top-Favorit

    • JPMorgan stuft Siemens auf "Overweight" ein.
    • Kursziel für Siemens liegt bei 300 Euro.
    • Positive Aussichten für Investitionsgüterbranche 2026.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Experten unter den großen Elektronikkonzernen. Beide stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

    Siemens

    +0,56 %
    +1,91 %
    -4,71 %
    +0,70 %
    +20,41 %
    +72,14 %
    +105,19 %
    +175,75 %
    +193,78 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 230,5 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 185,88 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -18,23 %/+29,12 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
