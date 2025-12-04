JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ein Top-Favorit

Aktie am Freitag mit + 7,5 %

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 230,5 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 185,88 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 239,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -18,23 %/+29,12 % bedeutet.