    Wirtschaft

    VW bietet Mitarbeitern in Dresden Wechselprämie

    VW bietet Mitarbeitern in Dresden Wechselprämie
    Foto: VW-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Volkswagen bietet seinen Beschäftigten in der Gläsernen Manufaktur Dresden eine Prämie an, wenn sie an einen anderen Standort wechseln. Wie das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, sollen Mitarbeiter, die sich freiwillig für einen Standortwechsel in andere VW-Fabriken entscheiden, eine Prämie von 30.000 Euro erhalten.

    Zwangsversetzungen soll es Betriebsratschefin Daniela Cavallo zufolge nicht geben. Ein Sprecher des VW-Konzernbetriebsrats habe die Informationen auf Anfrage bestätigt, schreibt die Zeitung.

    Auf einer Betriebsversammlung am Donnerstag nannte Markenchef Thomas Schäfer zudem eine neue Zielgröße für den Personaleinsatz in der Manufaktur. Demnach sollen künftig 155 VW-Beschäftigte in Dresden weiterarbeiten - in einem Schreiben an die sächsische Staatsregierung vor wenigen Wochen war noch von 135 Mitarbeitern die Rede. Für rund 60 Mitarbeiter gibt es jedoch weiterhin keine klar definierte Aufgabe ab dem kommenden Jahr. Sie sollen mit der Prämie zum Standortwechsel gebracht werden. Vor allem in den zwei größten VW-Werken in Deutschland, Wolfsburg und Kassel, wird derzeit Personal gesucht. Für VWs Belegschaft gilt eine Beschäftigungssicherung bis 2030.

    VW hatte im Dezember 2024 zusammen mit der IG Metall ein umfassendes Sparpaket beschlossen. Bis 2030 sollen 35.000 Stellen bei Volkswagen in Deutschland wegfallen. Die Umwidmung der Gläsernen Manufaktur ist ein Baustein dieser Vereinbarung.

    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    
