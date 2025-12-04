Wirtschaft
VW bietet Mitarbeitern in Dresden Wechselprämie
Zwangsversetzungen soll es Betriebsratschefin Daniela Cavallo zufolge nicht geben. Ein Sprecher des VW-Konzernbetriebsrats habe die Informationen auf Anfrage bestätigt, schreibt die Zeitung.
VW hatte im Dezember 2024 zusammen mit der IG Metall ein umfassendes Sparpaket beschlossen. Bis 2030 sollen 35.000 Stellen bei Volkswagen in Deutschland wegfallen. Die Umwidmung der Gläsernen Manufaktur ist ein Baustein dieser Vereinbarung.
Rabatt gibt es unabhängig von einer Förderung. Autohäuser schlagen das nicht auf. Damals war das so beim Autokauf, daß man vom Listenpreis einen guten Rabatt abgezogen bekam. Die Rabatte fallen unterschiedlich aus je nach Personenkreis. Privat, Geschäftskunden, Großkunden, Personen mit Behinderung, öffentlicher DIenst, Jagd und Forstverbände usw.
Marke Modell(e) mit 1.0‑Liter Motor
VW Polo, T‑Cross, Taigo
Audi A1 Sportback, A1 Allstreet, Q2
Seat Ibiza, Arona
Jemand noch short? Ich denke, dass Thema ist durch für dieses Jahr...Wir sehen noch die 110!
... bist du nicht der, der PUTS`s in der Bodenbildung kauft Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif