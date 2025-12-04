    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    OSZE bereitet mögliche Beobachtermission in der Ukraine vor

    Für Sie zusammengefasst
    • OSZE bereitet sich auf Waffenstillstandsüberwachung vor.
    • Unterstützung der Ukraine steht bei Verhandlungen im Fokus.
    • Zustimmung aller 57 Mitgliedstaaten für OSZE-Einsatz nötig.

    WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bereitet sich auf einen möglichen Einsatz zur Überwachung eines künftigen Waffenstillstandes in der Ukraine vor. Dieser sei zwar noch nicht erzielt worden, sagte die aktuelle OSZE-Vorsitzende und finnische Chefdiplomatin Elina Valtonen. "Aber wir sind bereit", fügte sie vor Beginn des Jahrestreffens der Organisation in Wien hinzu.

    Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) betonte, dass zunächst die Unterstützung der Ukraine in den Verhandlungen für ein Ende des Krieges im Vordergrund stehe. Wenn es so weit sei, brauche man Formate zur Absicherung und Überwachung eines möglichen Waffenstillstandes, sagte er in Wien. Die OSZE könne dafür genutzt werden, doch es sei unklar, ob und wann die Organisation letztlich zum Zug komme. "Aber es ist wichtig, jetzt Vorsorge zu treffen", so Wadephul.

    OSZE-Beobachter zogen sich 2022 aus der Ukraine zurück

    Unbewaffnete Sicherheitsexperten aus OSZE-Staaten hatte zwischen 2014 und 2022 die Sicherheitslage in der Ukraine und die Konfliktlinie im Osten des Landes überwacht. Doch sie konnten den Angriff Russlands Anfang 2022 nicht verhindern. Kurz nach Beginn der Invasion Anfang 2022 zogen die Beobachter ab.

    Es sei Zeit, über die mögliche Rolle der OSZE nach dem Konflikt nachzudenken, sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha. Konkreter äußerte er sich nicht zu diesem Thema. Russland war in Wien nicht durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten, sondern durch Vizeaußenminister Alexander Gruschko. Für einen neuen Einsatz der OSZE wäre die Zustimmung aller 57 Mitgliedstaaten nötig - inklusive Russland.

    Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis räumte ein, dass weder Kiew noch Moskau mit der vergangenen Überwachungsmission zufrieden gewesen seien. Doch die Sicht der Ukraine habe sich etwas geändert. "Sie wäre dankbar für eine Monitoring-Rolle der OSZE, sollte es so weit kommen", meinte er./al/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OSZE bereitet mögliche Beobachtermission in der Ukraine vor Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bereitet sich auf einen möglichen Einsatz zur Überwachung eines künftigen Waffenstillstandes in der Ukraine vor. Dieser sei zwar noch nicht erzielt worden, sagte die aktuelle …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     