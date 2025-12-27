Kurz vor Neujahr: Kursziel 7800 Punkte für den S&P 500

"Wir befinden uns mitten in einem neuen Bullenmarkt und einem neuen Gewinnzyklus – insbesondere für viele der bislang zurückgebliebenen Bereiche im Index", schreibt Wilson in einer Mitteilung.

Der Chefstratege für US-Aktien Michael Wilson von Morgan Stanley erwartet, dass der US-Leitindex bis Ende 2026 bei rund 7.800 Punkten notiert. Das gehört zu den höchsten Kurszielen unter Analysten und würde das vierte Jahr in Folge mit zweistellige Zuwächsen bedeuten.

Der Stratege rechnet damit, dass der Gewinn je Aktie im S&P 500 in den kommenden zwei Jahren um 17 Prozent beziehungsweise 12 Prozent steigt. Als Gründe nennt er eine verbesserte Preissetzungsmacht der Unternehmen, Effizienzgewinne durch künstliche Intelligenz, eine unternehmensfreundliche Steuer- und Regulierungspolitik, sowie stabile Zinsen.

Wilson gehörte im April zu den wenigen Analysten, die an ihrer optimistischen Haltung festhielten, obwohl Aktien nach den umfassenden US-Zöllen eingebrochen waren. Seine Überzeugung zahlte sich aus: Der S&P 500 kletterte auf Rekordniveau, nachdem Präsident Donald Trump seinen Handelskonflikt entschärft hatte.

Ende 2024 hatte die Bank mit einem Kursziel des S&P für 2025 mit 6500 Punkten angeben. Zur Zeit der Prognose, Ende November 2024, stand der marktbreite Index bei rund 5900 Punkten. Man ging damals also von einem zweistelligen Wachstum von rund 10 Prozent aus. Wilson erwartet auch für das kommende Jahr starke Unternehmensgewinne.

US-Aktien steuern nach einem turbulenten Jahr 2025 auf die Zielgerade zu und bewegen sich nahe Allzeithochs, nachdem die Gewinne im dritten Quartal deutlich besser ausfielen als erwartet. Anleger bleiben zuversichtlich für das Wirtschaftswachstum, trotz Bedenken über hohe KI-Bewertungen und Risiken durch den längsten Regierungsstillstand in der US-Geschichte.

Es gibt allerdings auch mahnende Stimmen. So erwartet Peter Oppenheimer, Stratege bei Goldman Sachs, dass US-Aktien im kommenden Jahrzehnt wegen hoher Bewertungen hinter internationalen Märkten zurückbleiben werden.

Auch Wilson warnt vor kurzfristigen Risiken, falls die US-Notenbank eine restriktivere Politik verfolgt als erwartet. Langfristig könnte eine überhitzte Wirtschaft auch die Inflation wieder anfachen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

