    OTS

    DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG fördert ...

    Für Sie zusammengefasst
    • DEG investiert 10 Mio. USD in Combio Energia S.A.
    • Fokus auf erneuerbare Energien für industrielle Dampfproduktion
    • Schaffung von 500 neuen Arbeitsplätzen durch Investition

    DEG fördert Transformation von brasilianischem Unternehmen

    - Eigenkapitalinvestment für Combio Energia S.A
    - Erneuerbare Energien für wassserdampfbetriebene Anlagen - Impulse für nachhaltigere industrielle Produktion

    Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt dem brasilianischen Unternehmen Combio Energia S.A. ("Combio") Eigenkapital in Höhe von rd. 10 Mio. USD bereit, um das Unternehmen bei seinem Wachstum zu unterstützen. Die DEG investiert zusammen mit der brasilianischen Private Equity Gesellschaft SPX Capital. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf USD 45 Millionen.

    Combio entwickelt Anlagen für die nachhaltige Produktion von Wasserdampf für den Industriesektor. Dampf spielt in vielen Branchen eine zentrale Rolle, da er die Wärmeenergie liefert, die für zahlreiche Produktionsschritte in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren wie Lebensmittel- und Getränkeproduktion, Bergbau sowie Chemieindustrie erforderlich ist.

    Zur Herstellung von Wasserdampf sind allerdings hohe Temperaturen nötig, die meist mit fossiler Energie erzeugt werden. Das Unternehmen Combio setzt dagegen auf Biomasse sowie erneuerbaren Strom und bietet so eine nachhaltigere Alternative für die thermische Energieerzeugung. Insgesamt vermeiden die Kunden von Combio jährlich rund 670.000 tCO2e.

    Monika Beck, Mitglied der DEG-Geschäftsführung, kommentierte anlässlich der Unterzeichnung des Investitionsvertrags im Kontext der COP30 im brasilianischen Belém: "Unternehmen, die heute in nachhaltige Transformation investieren, sichern nicht nur die eigene Zukunftsfähigkeit, sondern erschließen auch neue Geschäftspotenziale. Bei der DEG fokussieren wir uns ganz bewusst auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Transformation als Chance sehen."

    "Die Investition der DEG stellt einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Combio dar. Die Partnerschaft mit einem globalen Vorreiter im Bereich nachhaltiger Finanzierung stärkt unser Geschäftsmodell und gibt den Industrieunternehmen, die wir unterstützen, zusätzliche Sicherheit. Mit der DEG an unserer Seite sind wir besser aufgestellt, um unsere Projekte zu skalieren und unser Ziel voranzutreiben: die Dekarbonisierung schwer zu dekarbonisierender Sektoren zu ermöglichen", ergänzte Paulo Skaf Filho, CEO von Combio.

    "Das Interesse eines erstklassigen Investors wie der DEG an einem Engagement bei Combio unterstreicht die außergewöhnliche Qualität des Unternehmens und die Relevanz seiner Mission. Zugleich markiert diese Zusammenarbeit einen wichtigen Meilenstein für das Private-Equity-Geschäft von SPX und bestätigt unsere langfristige Strategie", unterstrich Edson Peli, Partner bei SPX.

    Infolge der Investition werden zudem rund 500 neue Arbeitsplätze bei den Kunden von Combio entstehen.

    Die DEG ist seit ihrer Gründung in Lateinamerika tätig und dort aktuell an vier Standorten vertreten, in Brasilien in Sao Paulo. Die auf die Förderung der Privatwirtschaft spezialisierte KfW-Tochterbegleitet private Unternehmen weltweit dabei, sich nachhaltig weiter zu entwickeln und resilienter aufzustellen - mit langfristiger Finanzierung, Beratung, und Transformations-Know-how.

    Pressekontakt:

    Barbara Schrahe-Timera

    Tel.: +49 221 4986 1855
    Fax: +49 221 4986 1843
    mailto:presse@deginvest.de

    http://www.deginvest.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6172486 OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
