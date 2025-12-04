    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    AKTIE IM FOKUS

    Aurubis steigen auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis-Aktien steigen um 4% auf Rekord 123,50 Euro.
    • Aktien seit Jahresbeginn um 60% gestiegen, stark.
    • Dividende von 1,60 Euro über Markterwartung.
    AKTIE IM FOKUS - Aurubis steigen auf Rekordhoch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten der Aurubis-Aktien haben diese am Donnerstag doch noch eine weitere Rekordmarke aufgestellt. In der Spitze stiegen die Papiere um gut 4 Prozent auf 123,50 Euro. Sie ließen damit die bisherige Höchstmarke vom Oktober bei 122,30 Euro hinter sich. Der Börsenwert der Hamburger beträgt 5,5 Milliarden Euro.

    Seit Jahresbeginn sind die Aktien um rund 60 Prozent gestiegen. Damit haben sie mehr als dreimal so stark zugelegt wie der europäische Sektor der Rohstoffproduzenten .

    Die zentrale Kennziffer, der operative Vorsteuergewinn, sei im Schlussquartal 7 Prozent unter der mittleren Markterwartung geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie liege dagegen über der Markterwartung von 1,51 Euro. Vom Ausblick gingen keine neuen inhaltlichen Impulse aus.

    Aus operativer Sicht positiv wertete der Experte ein deutlich über dem Vorjahr liegendes Metallergebnis, stark gestiegene Schwefelsäureerlöse und eine anhaltend robuste Nachfrage nach Kupferprodukten. Belastend seien dagegen ein niedrigerer Konzentratdurchsatz bei bestimmten Produkten, rückläufige Recycling-Erträge sowie höhere Abschreibungen und Anlaufkosten aus Projekten./bek/ag/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 121,7 auf Tradegate (04. Dezember 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,49 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -44,99 %/-9,69 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
